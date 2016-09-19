Polymetal оценил палладий

Polymetal оценил запасы на палладиево-золотом месторождении Викша в Карелии в 6,6 млн унций драгметаллов, сообщила компания. Запасы палладия – 500 000 унций, по 100 000 унций платины и золота и 29 600 т меди. Лицензию на разведку компания купила в 2012 г. Разрабатывать месторождения компания планирует начать в 2022 г. Ведомости

«Тулачермет» сменила владельца

Супруга основателя Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), депутата Госдумы Бориса Зубицкого – Галина Зубицкая получила право распоряжаться 93,85% «Тулачермета», 100% «Комбината КМАруда» и 97,35% центральной обогатительной фабрики «Березовская» (все три входят в ПМХ). Право Зубицкого распоряжаться этими долями прекращено. Основания для изменений наступили 5 сентября, сообщили компании. Интерфакс

СУЭК увеличивает добычу угля на Дальнем Востоке

«Ургалуголь» (входит в СУЭК) введет к 2021 г. на обогатительной фабрике в Верхнебуреинском районе края дополнительные мощности, а также другие объекты для увеличения производства обогащенного угля вдвое. «За пять лет мы должны выйти именно на объем в 12 млн т в год», – сообщил гендиректор «Ургалугля» Александр Добровольский. Интерфакс

Терминал по перевалке СУГ построят в Ванино

Компания «Прайм» планирует построить в порту Ванино (Хабаровский край) терминал по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ) из железнодорожных цистерн мощностью до 2 млн т в год, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока. В материалах правительства Хабаровского края говорится, что проект «Прайма» оценивается в 25,5 млрд руб. Интерфакс