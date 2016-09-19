ФАС рассмотрит дело против Apple в ноябре

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) назначила на 7 ноября рассмотрение дела против компаний группы Apple по подозрению в координации ценообразования на смартфоны iPhone. Ранее рассмотрение дела было отложено в связи с необходимостью изучения новой информации и получения дополнительных сведений. Интерфакс

Штрафы Vimpelcom за Узбекистан могут быть больше

Телекоммуникационный холдинг Vimpelcom Ltd., заплативший в этом году $795 млн штрафа по итогам расследования коррупционных сделок в Узбекистане, ожидает новых затрат в связи с этим делом. В настоящее время компания не может оценить эти расходы, но они могут быть значительными, отметила она в сообщении для инвесторов. Интерфакс

Tech Data приобретает Avnet

Американская компания Tech Data Corp. покупает подразделение технологических решений дистрибутора электроники Avnet Inc. за $2,6 млрд, чтобы нарастить присутствие в Азии и получить доступ к продуктам нового поколения. Tech Data заплатит $2,4 млрд в денежной форме и передаст акции стоимостью около $200 млн. Интерфакс