Статья опубликована в № 4164 от 20.09.2016 под заголовком: Слова

Михаил Касьянов

«Выборы не были свободными, не были честными, результаты не были достоверными. <...> Шансы на конституционное мирное изменение власти резко упали».

Лидер партии «Парнас» считает, что «выборы не были легитимными и сформированная по их результатам Госдума не будет легитимным органом власти». («Интерфакс»)

Григорий Явлинский

«Страна оказалась в изоляции <...> Надо менять президента, правительство, Госдуму. Мирно, законно, конституционно. Но без этого нет пути вперед».

По мнению основателя партии «Яблоко», участие в выборах менее половины избирателей – «это позор, это доказывает, что система в глухом тупике». («Ведомости»)

Владимир Городецкий

«Не сбросишь со счета на удивление хорошую погоду, когда кто-то задействован в своих целях на отдыхе, кто-то – на дачных участках».

Губернатор Новосибирской области объяснил низкую явку тем, что власти «не принимали специфичных мер» и не давали никаких разнарядок. («Интерфакс»)