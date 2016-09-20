UCP оспаривает устав «Транснефти»

Девятнадцатого сентября суд принял новый иск «Ю си пи индастриал холдингз лтд» к «Транснефти», следует из судебной базы. Суть иска не сообщается. 7 сентября UCP в письме «Транснефти» и Росимуществу («Ведомости» ознакомились с его содержанием) сообщала о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском об оспаривании положений нового устава монополии, который был утвержден 30 июня 2016 г. Прежняя редакция действовала с 2002 г. Представитель UCP подтвердил отправку письма и то, что был подан соответствующий иск 16 сентября.

UCP – крупный миноритарий «Транснефти». По данным госкомпании, ей принадлежит две трети всех префов. Крупнейший владелец UCP Илья Щербович в интервью «Ведомостям» утверждал, что пакет намного меньше, но не называл доли. UCP считает, что новая редакция устава ограничивает права акционеров. Так, теперь в уставе записано, что владельцы привилегированных акций не имеют права голоса, но имеют право получать дивиденды за год. Но акционеры имеют право и на промежуточные дивиденды, отмечает истец. К тому же и правительство рассматривает вопрос о выплате «Транснефтью» промежуточных дивидендов.

Прежний устав предусматривал, что владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. То есть новый устав «Транснефти», который также не содержит пункта о выплате промежуточных дивидендов, не ухудшает положение миноритариев, считает партнер юридической фирмы King & Spalding Илья Рачков.

UCP напоминает, что по закону об акционерных обществах владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав, которые ограничивают их права. Для их принятия требуется согласие 3/4 владельцев привилегированных акций. Но акционеры не были извещены о проведении собрания и не голосовали по вопросу нового устава, указано в письме. В данном случае «Транснефть» должна была дать возможность UCP проголосовать, согласен Рачков.

«Мы не очень понимаем суть новых претензий UCP, – сказал представитель «Транснефти». – Изменения отдельных формулировок в уставе 2016 г. никоим образом не изменяют права владельцев привилегированных акций по сравнению с прописанными в уставе 2002 г. Кроме того, мы попросили их дать конкретные предложения в новый устав. Вместо этого они пошли в суд». Иск подан, чтобы не пропустить сроки обжалования решений собраний акционеров, установленные законом, пояснил представитель UCP.

Получить комментарии представителя Росимущества (третье лицо в этом деле) вечером не удалось. По словам юриста адвокатского бюро «Линия права» Александра Дондокова, в судебной практике были случае, когда такие изменения в устав не признавались как ограничение права акционеров.