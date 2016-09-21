Турецкие курорты не отвлекли россиян от Крыма

Оттока туристов с российских курортов в бархатный сезон в Турцию не наблюдается, сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов. «Cейчас спрос у нас упал, потому что высокий туристический сезон прошел <...> спрос на Турцию мы оцениваем как не очень высокий», – сказал Сафонов. По оценке Ростуризма, до конца октября Турцию посетит 150 000–200 000 туристов из России. Президент России Владимир Путин 30 июня 2016 г. отменил запрет на продажу россиянам туров в Турцию, 28 августа снято ограничение на чартерные перевозки. ТАСС

Лужков заинтересовался грибами

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков планирует начать промышленное выращивание грибов на своем сельхозпредприятии «Частный конный завод «Веедерн» в Калининградской области, рассказал он. «Уже сейчас для этого приведены в порядок и отремонтированы специальные корпуса», – сказал он, не уточнив объемы производства. Хозяйство Лужкова выращивает зерновые культуры и рапс. ТАСС

Польский ритейлер обуви выкупил дистрибуцию в России

Крупный польский производитель и продавец обуви CCC Shoes & Bags приобрел 75% в единственном дистрибуторе продукции в России – «ССС Россия» (ранее «3С Ритейл»), говорится в сообщении польской ССС. Сумма сделки составила 375 000 руб. В России работает 11 магазинов ССС по франчайзингу, большая часть – в Москве, по данным сайта ритейлера. Ведомости

Промзона в центре Москвы за 0,5 млрд руб.

Торги по продаже 91,3333% акций ОАО «Хладокомбинат-13» намечены на 30 ноября 2016 г., сообщил Российский аукционный дом. Основной актив ОАО – имущество в Центральном округе столицы: земельный участок площадью 8500 кв. м (в аренде до середины 2021 г.) и несколько административных и производственно-складских зданий общей площадью 16 500 кв. м. Начальная цена – 550 млн руб. Интерфакс

Правительство за запрет сухого алкоголя

Правительство России поддержало законопроект о запрете производства и оборота спиртосодержащей продукции в сухом виде. Как сообщается в официальном отзыве, проект поддержан концептуально, но есть замечания. «Предлагаемое определение спиртосодержащей продукции в сухом виде не согласуется с понятием «спиртной напиток», под которым понимается алкогольная продукция, которая изготовлена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и не относится к винным напиткам», – говорится в документе. В законопроекте не предусмотрена ответственность за производство и оборот сухого алкоголя. Правительство считает, что актуально было бы запретить оборот этой продукции. Интерфакс