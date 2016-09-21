«Россия» на вылет

Приватизировать «Аэрофлот» правительство не планирует, но готово одобрить продажу его дочерней авиакомпании «Россия», третьей в стране по пассажиропотоку. Правда, покупателей не видно

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу представить предложения о возможности продажи «Аэрофлотом» авиакомпании «Россия», рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. «Аэрофлот» контролирует 75% минус 1 акция «России», блокирующий пакет – у администрации Санкт-Петербурга. Поручение родилось из доклада экспертного совета при правительстве, в котором упоминалось о сокращении конкуренции на российском рынке авиаперевозок, знает один из чиновников. В докладе говорилось, что в мировой практике авиаперевозчики не работают в трех сегментах сразу (а «Аэрофлот» работает: себя он называет премиальным перевозчиком, «Россию» – перевозчиком эконом-сегмента, а еще одну «дочку», «Победу», – лоукостером); что «Аэрофлот» до сих пор не сделал «Россию» безубыточной; что «Россия» не вписывается в группу и конкурирует и с самим «Аэрофлотом», и с «Победой», рассказывает другой чиновник.

О том, что «Аэрофлот» может продать свою крупнейшую «дочку» ради развития конкуренции, знает также топ-менеджер лизинговой компании.

Минэкономразвития, по словам его представителя Елены Лашкиной, направило свою позицию в Минтранс, а тот 10 октября представит доклад в правительство. «Мы за приватизацию и развитие конкуренции, – передал «Ведомостям» замминистра экономического развития Евгений Елин. – Надо развивать доступность авиаперевозок из Санкт-Петербурга, не только из Москвы».

Вклад «дочки» 50,06% занимала группа «Аэрофлот» на российском рынке авиаперевозок в январе – июле 2016 г. (24,1 млн пассажиров), по данным Росавиации. Без «России» доля составляла бы 40,3%

Минтранс тоже за продажу «России», знает один из федеральных чиновников. Представитель Минтранса сказал, что ведомство образовало рабочую группу, которая рассматривает стратегию развития «России», в том числе вопросы развития региональных перевозок.

В этом году «Аэрофлот» присоединил к «России» другие свои «дочки» – «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа». Объединенная авиакомпания станет второй в стране по пассажиропотоку, прогнозировал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в прошлом году. Но пока «Россия» лишь третья: за семь месяцев 2016 г. она перевезла 4,7 млн человек и сильно отстает от входящей в S7 Group авиакомпании «Сибирь» (5,4 млн).

«Аэрофлот» сокращает маршрутную сеть «России», она все больше концентрируется на перевозках в Москву, из-за этого страдают региональные аэропорты, прежде всего «Пулково», объясняет федеральный чиновник. Логика продажи «России» в том и состоит, чтобы, сменив собственника, она взялась активнее возить пассажиров из Санкт-Петербурга, говорит он.

Другое дело, что условия продажи должны быть тщательно продуманными и минимизирующими риск банкротства «России», много лет существовавшей при поддержке «Аэрофлота», предупреждает другой федеральный чиновник. «В нынешнем состоянии «Россия» вряд ли сможет выжить на рынке, она нуждается в серьезных вложениях и не факт, что станет реальным конкурентом «Аэрофлоту», – говорит ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов, участвовавший в подготовке доклада экспертного совета. – Сейчас наличие конкуренции зависит только от его доброй воли и безболезненных способов поддержать ее нет. Но приватизация «России» лучше, чем навязывание «Аэрофлоту» маршрутов и социальных тарифов».

«Авиакомпании нужен бренд и система продаж, все остальное арендуется, – рассуждает топ-менеджер компании из авиатранспортной отрасли. – Бренд у «России» слабый, а системы продаж нет вовсе. Билеты «России» продает через свою систему бронирования сам «Аэрофлот», по сути, она предоставляет материнской компании самолет в «мокрый» лизинг (аренда с экипажем). Кого может заинтересовать такой актив?»

В 2011 г. госкорпорация «Ростех» (тогда «Ростехнологии») обменяла акции пяти своих авиакомпаний, в том числе «России», на 3,55% «Аэрофлота». С 2011 г. «дочки» принесли «Аэрофлоту» 50–60 млрд руб. убытков; он и рад бы продать «Россию», да желающих на рынке нет, вздыхает человек, близкий к руководству национального перевозчика. Этой весной «Аэрофлот» предлагал администрации Санкт-Петербурга забрать «Россию» за 1 руб. – та отказалась, напоминает он.

Тем не менее Санкт-Петербург до сих пор считается одним из потенциальных претендентов на «Россию», говорит федеральный чиновник. Отечественные авиаперевозчики покупать «Россию» не захотят, надо искать стороннего инвестора, возможно, желающего развивать партнерские программы с Петербургом в смежных отраслях, рассуждает его коллега. Конечно, «Аэрофлот» был бы рад избавиться от этого актива, добавляет он.

Представитель комитета по транспорту Санкт-Петербурга сказала, что не владеет информацией о возможной смене акционеров «России». Представитель «Аэрофлота» тему продажи «России» не комментирует.