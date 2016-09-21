«Газпром» доверил «Стройгазконсалтингу» 35,2 млрд руб.

«Стройгазконсалтинг» (СГК) на правах единственного поставщика получил от «Газпрома» подряд на строительство 235 км газопровода «Сила Сибири» стоимостью 35,2 млрд руб. Контракт заключен с неназванной компанией в лице «первого заместителя гендиректора Антона Михайловича Рэя». Антон Рэй в начале 2016 г. был назначен первым заместителем гендиректора СГК. Ранее СГК получил без конкурса подряд на строительство за 21 млрд руб. соседнего участка «Силы Сибири»: КС-2 «Олекминская» – КС-3 «Амгинская». До этого компания несколько лет почти не получала от «Газпрома» заказов. Интерфакс

Apple может купить производителя спорткаров McLaren

Apple ведет переговоры о покупке британской McLaren Technology Group, которая производит спорткары и владеет командой «Формулы 1», за 1–1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,3–1,9 млрд), сообщили осведомленные источники газеты Financial Times. Обсуждаются как покупка McLaren целиком, так и «стратегические инвестиции» в компанию. Сама Apple более двух лет работает над проектом самоуправляемого автомобиля. Интерфакс

Росавиация сняла ограничения для I Fly

Росавиация отменила ограничения срока действия сертификата эксплуатанта чартерной авиакомпании I Fly, говорится в материалах ведомства. Первоначально оно ограничило действие сертификата 15 июля, проверив объекты компании и изучив заключение о ее финансово-экономическом состоянии. В коммерческой деятельности авиаперевозчика Росавиация выявила «негативные тенденции». Интерфакс

«Транснефть» ищет, как вернуть выпадающие доходы

Тариф на прокачку нефти по новому нефтепроводу Заполярье – Пурпе в размере 690 руб. за тонну поможет «Транснефти» компенсировать доходы, выпадающие из-за срыва нефтяными компаниями сроков и объемов поставок, заявил президент компании Николай Токарев. Из-за срыва сроков поставок окупаемость уходит «далеко за 20 лет», посетовал он. Интерфакс

Спрос на бонды «Трансконтейнера» вчетверо превысил предложение

Спрос на выпуск пятилетних облигаций «Трансконтейнера» размером 5 млрд руб. превысил 21 млрд руб. В размещении поучаствовали 25 инвесторов, в том числе банки, инвестиционные и управляющие компании. Ставку 1-го купона «Трансконтейнер» установил на уровне 9,4% годовых, изначальный ориентир был 9,5–9,75%. Интерфакс