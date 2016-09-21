Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: Вкратце

Вкратце

«Газпром» доверил «Стройгазконсалтингу» 35,2 млрд руб.

«Стройгазконсалтинг» (СГК) на правах единственного поставщика получил от «Газпрома» подряд на строительство 235 км газопровода «Сила Сибири» стоимостью 35,2 млрд руб. Контракт заключен с неназванной компанией в лице «первого заместителя гендиректора Антона Михайловича Рэя». Антон Рэй в начале 2016 г. был назначен первым заместителем гендиректора СГК. Ранее СГК получил без конкурса подряд на строительство за 21 млрд руб. соседнего участка «Силы Сибири»: КС-2 «Олекминская» – КС-3 «Амгинская». До этого компания несколько лет почти не получала от «Газпрома» заказов. Интерфакс

Apple может купить производителя спорткаров McLaren

Apple ведет переговоры о покупке британской McLaren Technology Group, которая производит спорткары и владеет командой «Формулы 1», за 1–1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,3–1,9 млрд), сообщили осведомленные источники газеты Financial Times. Обсуждаются как покупка McLaren целиком, так и «стратегические инвестиции» в компанию. Сама Apple более двух лет работает над проектом самоуправляемого автомобиля. Интерфакс

Росавиация сняла ограничения для I Fly

Росавиация отменила ограничения срока действия сертификата эксплуатанта чартерной авиакомпании I Fly, говорится в материалах ведомства. Первоначально оно ограничило действие сертификата 15 июля, проверив объекты компании и изучив заключение о ее финансово-экономическом состоянии. В коммерческой деятельности авиаперевозчика Росавиация выявила «негативные тенденции». Интерфакс

«Транснефть» ищет, как вернуть выпадающие доходы

Тариф на прокачку нефти по новому нефтепроводу Заполярье – Пурпе в размере 690 руб. за тонну поможет «Транснефти» компенсировать доходы, выпадающие из-за срыва нефтяными компаниями сроков и объемов поставок, заявил президент компании Николай Токарев. Из-за срыва сроков поставок окупаемость уходит «далеко за 20 лет», посетовал он. Интерфакс

Спрос на бонды «Трансконтейнера» вчетверо превысил предложение

Спрос на выпуск пятилетних облигаций «Трансконтейнера» размером 5 млрд руб. превысил 21 млрд руб. В размещении поучаствовали 25 инвесторов, в том числе банки, инвестиционные и управляющие компании. Ставку 1-го купона «Трансконтейнер» установил на уровне 9,4% годовых, изначальный ориентир был 9,5–9,75%. Интерфакс

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