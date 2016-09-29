«Роснефть» и Statoil нашли воду

«Роснефть» и Statoil пробурили две скважины в Охотском море, но нефти не нашли. Впрочем, шансы обнаружить здесь сырье еще остаются, говорят геологи

«Ведомостям» стали известны результаты бурения двух разведочных скважин на магаданском шельфе Охотского моря двумя СП «Роснефти» и Statoil – «Магаданморнефтегазом» и «Лисянскнефтегазом». Нефть не обнаружена, рассказали два человека, близкие к двум из четырех компаний. Скважины бурились летом на участках Лисянский и Магадан-1. Обе они дали воду, говорит один из собеседников «Ведомостей». Скважины были пробурены в лучших местах, продолжает он. Конечно, можно продолжать бурение, но смысла особого нет: вероятность найти нефть будет ниже, заключает собеседник «Ведомостей». Представитель «Роснефти» это не комментирует. Охотское море считается неразведанной территорией, говорит представитель Statoil. Компания анализирует результаты бурения, они помогут переоценить его углеводородный потенциал, добавляет он.

Statoil надеялась открыть в Охотском море новую нефтяную провинцию, рассказывают два собеседника «Ведомостей». Большие ожидания были и у «Роснефти»: в июне главный исполнительный директор российской госкомпании Игорь Сечин говорил акционерам, что партнеры надеются открыть в Охотском море месторождение с ресурсом более 100 млн т н. э.

Геологоразведку финансировала Statoil. Во сколько обошлись скважины, собеседники «Ведомостей» не знают. Представитель Statoil их стоимость не назвал. В 2012 г. Statoil оценивала стоимость одной скважины на магаданском шельфе в $100–150 млн, писал «Коммерсантъ». Несколько лет назад южнокорейская Kogaz бурила скважину на магаданском шельфе за $150 млн, напоминает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров.

Рекорд же установило СП «Роснефти» и ExxonMobil. Его скважина «Университетская-1» в Карском море обошлась более чем в $600 млн. Но деньги были потрачены не зря. Партнеры открыли гигантское месторождение «Победа» (см. врез).

С «Победой» спешить не надо «Роснефть» планирует возобновить бурение в Карском море в соответствии с лицензионным соглашением в 2019 г., рассказал Жаров агентству Bloomberg. Первую скважину СП «Роснефти» и ExxonMobil пробурило в 2014 г., тогда было открыто месторождение «Победа» с запасами 130 млн т нефти и 499 млрд куб. м газа по категориям С1 + С2.

Соглашение о совместном освоении участков российского и норвежского шельфов «Роснефть» и Statoil подписали в 2012 г. Доля Statoil в обоих проектах – 33,3%. Глубина в районе бурения двух скважин в Охотском море – менее 150 м, сообщала «Роснефть». Это значит, что санкции на них не распространятся. Материалы бурения партнеры оценят до конца года, а к середине 2017 г. намерены сделать комплексную оценку проекта, рассказал 28 сентября на конференции «Нефть и газ Сахалина 2016» начальник управления геологоразведочных работ на шельфе «Роснефти» Александр Жаров. Следующую скважину партнеры будут бурить не раньше 2019–2020 гг.

Уникальные месторождения редко отрываются с первой скважины, говорит геолог крупной нефтегазовой компании. Гигантское месторождение Прудо-Бэй на Аляске в 1960-х гг. открыли после бурения нескольких десятков скважин, рассказывает он. Современные технологии позволяют получать детальную информацию, но лишь по отдельным сегментам, согласен геолог другой компании. Точное строение земли на глубине 3000 м в малоизученном районе доподлинно определить нельзя. Эта задача не имеет строгого решения, она решается со множеством допущений и погрешностей, продолжает он. В мировой практике были случаи, когда бурили до 70 сухих скважин, но в итоге удавалось открыть месторождение, рассказывает собеседник «Ведомостей».

Иностранные партнеры «Роснефти», как правило, соглашаются финансировать геологоразведочные работы в надежде получить долю в проекте, если будет открыто крупное месторождение, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. ExxonMobil согласилась оплатить разведку в Арктике, недавно на таких же условиях «Роснефть» создала СП «Ермак» с BP. Если СП, которые бурят на магаданском шельфе, будут расформированы, Statoil и «Роснефть» могут продолжить работу на других проектах – у компаний есть соглашение о стратегическом партнерстве, рассказывает аналитик.

Российский дальневосточный шельф мало изучен и очевидно, что компании продолжат его исследовать, говорит Нестеров. Но если третью скважину Statoil и «Роснефть» планируют пробурить только в 2019 г., очевидно, что результаты первого бурения разочаровали партнеров и они берут паузу, заключает аналитик. Эта неудача говорит о том, что фокус нефтедобычи в России продолжит смещаться с шельфа на сушу. Хотя раньше ожидания роста добычи были связаны именно с дальневосточным шельфом: в Арктике слишком уж дорого добывать нефть и действуют санкции, заключает Нестеров.