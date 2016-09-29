Сюрприз для «Ростелекома»

Сын Сергея Кириенко Владимир назначен на вторую позицию в «Ростелекоме». Его карьерный взлет может совпасть с переходом его отца из «Росатома» в администрацию президента

Тридцатитрехлетний Владимир Кириенко назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома», объявил вчера госоператор. Он будет руководить маркетингом, координировать коммерческую деятельность и бизнес-функции макрорегиональных филиалов, а также управлять новыми бизнес-направлениями. Президент «Ростелекома» Сергей Калугин говорит, что задача Кириенко – «способствовать более активному движению в новые, быстрорастущие сегменты рынка» (слова приведены в сообщении компании).

Кириенко сменит на этом посту одного из самых опытных топ-менеджеров телекоммуникационной отрасли – Ларису Ткачук. Она приходила в «Ростелеком» в 2013 г. на должность коммерческого директора, а весной 2015 г. стала старшим вице-президентом. Кроме того, за плечами Ткачук 20-летний опыт работы в «Мегафоне», откуда она уходила заместителем гендиректора.

Внезапный ход Двое знакомых Ткачук рассказывают, что перестановка стала для нее, да и для других менеджеров «Ростелекома», полной неожиданностью; никто не понимает, в чем дело. Вынужденная уступить место, она возьмет паузу, а затем будет искать, где продолжить карьеру, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель «Ростелекома» надеется, что Ткачук останется работать старшим вице-президентом, но функции ее пока неясны.

Что могло заинтересовать «Ростелеком» во Владимире Кириенко? В 2005 г. он окончил Высшую школу экономики по специальности «экономика и финансы фирмы», а в 2014 г. – московскую школу управления «Сколково». Опыта в области связи у Кириенко нет. За последние 11 лет он успел побывать председателем советов директоров телекомпании «Волга», Саровбизнесбанка, Нижегородпромстройбанка – по данным ЕГРЮЛ, всюду он был в числе совладельцев, но сейчас Кириенко-младший числится владельцем только одной компании – ООО «Капитал», которое, как сообщал журнал Forbes, управляет бизнесом семьи Кириенко. Тот же Forbes сообщал в 2015 г. со ссылкой на партнера Кириенко-младшего, что у сына гендиректора «Росатома» имеются частные инвестиции – доли в заводах и предприятиях, которые оцениваются более чем в $50 млн. Также Forbes называл Кириенко соинвестором фонда Titanium Investments размером около $50 млн; это подтвердил «Ведомостям» один из знакомых топ-менеджера. Этот фонд инвестирует в hi-tech стартапы: сервисы электронной коммерции Cloudpayments, онлайн-трансляции спортивных мероприятий 365score, мобильное приложение с новостями Drippler. Самый известный проект этого фонда в России – «Фабрика online», выпускающая онлайн-игры.

В ближайшее время сменить работу может и Сергей Кириенко. Он основной претендент на должность первого замруководителя администрации президента, курирующего внутреннюю политику, сообщал РБК и подтвердили «Ведомостям» несколько собеседников (см. статью на стр. 02).

Дети российских чиновников часто устраиваются работать в госкомпании. Например, старший сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий – предправления Россельхозбанка. Сын бывшего премьер-министра и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова Петр с 2015 г. занимает должность гендиректора Российского экспортного центра, призванного продвигать отечественные товары за рубежом. А Сергей Иванов, сын бывшего руководителя администрации президента, недавно назначен старшим вице-президентом Сбербанка и будет курировать страховой бизнес (до этого он работал в «Газпроме» и Газпромбанке, а также в «Согазе»).