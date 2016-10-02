Судебный квартал – вне конкурса

Строительство зданий для Верховного суда в Петербурге обойдется федеральному бюджету в 41 млрд руб. Управделами президента России пока не раскрывает имя единственного исполнителя контракта

Управление делами президента выбрало подрядчика для строительства комплекса зданий для Верховного суда в Санкт-Петербурге на пр-те Добролюбова, 14. Максимальная цена контракта – 41 млрд руб., процедура состоялась без конкурса, закупка осуществлена у единственного поставщика, сказано на сайте госзакупок. Представитель управления делами президента России отказалась сообщить, кому достался контракт. Нет об этом информации и в карточке закупки. Пресс-служба судебного департамента на запрос не ответила.

В стоимость контракта включено строительство комплекса зданий в составе административных зданий Верховного суда и судебного департамента при Верховном суде, инженерно-технического блока, четырех жилых домов для судей и работников аппарата суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана.

Всего судебный квартал займет территорию около 10 га на набережной Малой Невы. Его проектировала московская фирма «Сатурн», а архитектурный облик комплекса выполнила петербургская архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». По проекту Герасимова общая площадь комплекса зданий – 225 000 кв. м. В частности, 94 000 кв. м будет отведено под семиэтажное здание Верховного суда с подземной парковкой на 500 мест, судебный департамент разместится на 20 000 кв. м. Жилой комплекс для сотрудников суда площадью 77 000 кв. м рассчитан на 600 квартир. Кроме зданий для судей и театра на набережной предусмотрен парк.

Сколько президенту угодно 10 млрд руб. получила группа ВТБ в качестве компенсации от Российской Федерации за отказ от проекта «Набережная Европы»

Работы по контракту разбиты на три этапа, все они должны завершиться в декабре 2018 г. согласно документам, опубликованным на портале госзакупок. В 2016 г. из федерального бюджета на строительство выделят 13,7 млрд руб., в 2017 г. – 14,1 млрд, в 2018 г. – 13,3 млрд. Обеспечение для исполнения контракта не требуется, указано в карточке закупки.

Сумма закупки очень велика, освоить ее в такой короткий срок крайне сложно – в среднем надо выполнять работы на 1,5 млрд руб. в месяц, удивляется вице-президент компании STEP Дмитрий Кунис. Если исходить из общей площади проекта в 225 000 кв. м, то стоимость работ за 1 кв. м крайне высока, подтверждает один из петербургских девелоперов. Если бы был открытый конкурс, он привлек бы много участников, добавляет собеседник «Ведомостей». Правда, государственные заказчики не всегда аккуратно расплачиваются по счетам, отмечает он.

Гендиректор Центра размещения госзаказов Александр Строганов, напротив, считает, что цена контракта невысока, особенно если работы будут выполнены под ключ. К таким объектам особые требования, например, по связи, системам вентиляции и т. д., перечисляет Строганов.

Перевести Высший арбитражный и Верховный суды из Москвы в Санкт-Петербург в 2012 г. предложил президент России Владимир Путин еще до принятия решения об их объединении. До этого «дочка» ВТБ – компания «Петербург сити» планировала реализовать в этом месте проект по строительству элитного жилья под названием «Набережная Европы» за 47 млрд руб. В итоге ВТБ пришлось уступить участок под проектом «Набережная Европы» судебным органам (см. врез). В 2014 г. Росимущество завершило процедуру передачи территории на пр-те Добролюбова управлению делами президента.

Санкт-Петербург