Секвестр отменяется

Ближе к концу года Минфин наконец подготовил поправки в бюджет-2016, который почти сразу после его принятия был признан нереалистичным. Доходы будут ниже, расходы вместо обещанного секвестра ждет рост на 304 млрд руб. (0,7% ВВП, поправки опубликованы на regulation.gov.ru). Впрочем, поправки расходятся с ожиданиями Минфина – дефицит может быть еще выше, следует из пояснительной записки, с которой ознакомились «Ведомости».

От «Роснефти» зависит

В начале 2016 г. российская экономика пережила шок от снижения нефтяных цен, говорится в пояснительной записке: цена на нефть марки Urals в январе опускалась до минимумов 2004 г. ($25/барр.), средняя цена к 1 сентября – $39,2. Сейчас она выросла до $40,12 (данные Thomson Reuters).

Бюджет пересчитан исходя из $40/барр. против $50 в первоначальном законе. Инфляция, которая учитывается при расчете основных параметров, снижена до 5,8% с 6,4%.

Доходы бюджета по сравнению с прежними сокращаются на 1,3% ВВП (на 369 млрд руб.) – рухнули на 1,9% ВВП нефтегазовые, ненефтегазовые, напротив, выросли на 0,6% ВВП (см. график). Но значительную часть ненефтегазовых доходов еще предстоит получить – от продажи пакета в 19,5% «Роснефти» Минфин ждет 703,5 млрд руб. Если же сделка не состоится в этом году или доходы будут получены только в 2017 г. (их перечисляет в виде дивидендов «Роснефтегаз», через который государство владеет «Роснефтью»), то ненефтегазовые доходы увеличатся всего на 194 млрд руб. за счет роста поступлений от НДС и акцизов. Раз Минфин включил в доходы бюджета деньги от продажи «Роснефти» – это увеличивает вероятность сделки, говорит Наталия Орлова из Альфа-банка, иначе дефицит будет сильно больше. Политическое решение о продаже долей в «Башнефти» и «Роснефти» принято, делает вывод и Владимир Тихомиров из БКС.

Новые расходы

Еще летом Минфин обещал сокращение расходов, но в итоге они увеличатся на 304 млрд руб.: траты по приоритетным направлениям увеличатся более чем на 1 трлн, по остальным снизятся чуть более чем на 700 млрд. Но согласно пояснительной записке большинство расходов из открытой части бюджета сокращается (см. график).

Поправки будут учитывать сокращение ранее утвержденных лимитов на 10%, увеличение трансферта Пенсионному фонду на 204 млрд руб. из-за сокращения его доходов, говорил министр финансов Антон Силуанов. Дефицит бюджета вырастет до 3,7% ВВП. На его размер окажет влияние и структура сделки с «Башнефтью» (ожидаемые поступления – 306 млрд руб.). Если она будет проводиться через «Роснефть» и «Роснефтегаз», то деньги будут зачислены в доходы, что уменьшит дефицит бюджета, пояснял Силуанов, если же это будет обычная приватизация, не связанная с «Роснефтью», то поступления можно направить только на финансирование дефицита.

Из резервного фонда на покрытие дефицита по-прежнему планируется потратить 2,1 трлн руб. Чистые внутренние займы увеличены с 300 млрд до 500 млрд руб. Предел внутреннего госдолга повышен почти на 1 трлн руб. Потолок внутреннего долга по госгарантиям повышен на 850 млрд руб. до 3,726 трлн. На что предоставлены эти гарантии, Минфин не раскрывает – данных нет в пояснительной записке: это связано с ростом потребности в госгарантиях по кредитам, представленным в особом порядке. Представитель Минфина не смог объяснить рост госгарантий. Госгарантии обычно даются как замещение прямых субсидий из бюджета, говорит Тихомиров.

Около 800 млрд руб. бюджет потратит на «иные направления, составляющие гостайну». Как правило, к ним относятся расходы на оборону. Если смотреть на исполнение бюджета, то растут социальные расходы, говорит Орлова, а получается, что на самом деле не только они, но и финансирование оборонного сектора остается приоритетным.

Реальность хуже ожиданий

Поправки в бюджет-2016 расходятся с ожиданиями Минфина. Он считает, что расходы будут выше на 230 млрд руб., следует из пояснительной записки (см. график). Оценка по доходам остается неизменной. Финансировать растущий на 0,2% ВВП возможный дефицит планируется за счет внутренних источников. Этот показатель будет более позитивным, чем ждет Минфин, оценивает председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Эта планка (3,7% ВВП) минимальна и может быть незначительно превышена, полагает председатель ЦСР Алексей Кудрин.

Изначально было впечатление, что упор делается на социальные расходы, и из-за низкой цены на нефть даже расходы на оборону зажали, оценивает Орлова: 850 млрд руб. госгарантий создают впечатление, что оборону финансируют другими способами. Обещанный секвестр по гражданским статьям проводится, резюмирует директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова: но, очевидно, проводится не ради балансировки бюджета, а ради очередного увеличения расходов на силовиков и закрытую часть бюджета.