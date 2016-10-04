Валютный контроль ослабнет

Президент Владимир Путин поддержал либерализацию контроля за валютными сделками – внешнеторговые операции на сумму до $100 000 контролироваться государством не будут

Президент Владимир Путин поддержал либерализацию контроля за валютными сделками – внешнеторговые операции на сумму до $100 000 контролироваться государством не будут

На встрече с бизнесом в Оренбургской области президент Владимир Путин согласился повысить вдвое – с $50 000 до $100 000 – порог валютных сделок, подлежащих контролю.

Положение ЦБ обязывает резидентов предоставлять подтверждающие документы и информацию, связанную с проведением валютных операций крупнее $50 000. Поднять порог предложил один из участников встречи с президентом. Его поддержал министр экономического развития Алексей Улюкаев. «Решение примем», – пообещал Путин. Поддержка экспорта – одно из направлений президентского совета по приоритетным проектам.

Проблема даже не в обилии документов и сложности процедуры, а в том, что этот контроль очень связывает экспортеров и импортеров, говорит руководитель Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Галина Баландина: можно заключить контракт, но нельзя совершить сделку или получить по ней аванс, пока не будет оформлен ее паспорт. Оформление паспорта с опозданием – административное нарушение, продолжает она: «Это одна из тех мелких неприятностей, которые наваливаются комом».

Сумма увеличивается не сильно, скептична юрист GBLP Елена Белозерова: для внешнеторговых контрактов она по-прежнему очень невелика, «что $50 000, что $100 000, это не либерализация». Можно было полностью отменить порог, рассуждает Баландина.

Валютный контроль изначально был введен как инструмент контроля за репатриацией капитала, напоминает Баландина: «Еще действовали нормативы продажи валютной выручки». Валютный контроль – это архаика, ограничений на совершение валютных сделок в развитых странах нет, в России же валютное регулирование либерализовали, а валютный контроль сохранили, заключает она. Валютный контроль нужен некоторым странам на определенном этапе, но со временем можно от него отказаться, соглашается Белозерова.