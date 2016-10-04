Добыча нефти в России растет, газа – падает

Добыча нефти и газового конденсата в России в январе – сентябре 2016 г. выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и достигла 406,7 млн т (10,881 млн барр./сутки), сообщило ЦДУ ТЭК. Добыча газа снизилась на 0,1% до 449,301 млрд куб. м. Интерфакс

«Стройтрансгаз» удлинил название

ЗАО «Стройтрансгаз», 31,5% которого принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко, переименовано в АО «Стройтранснефтегаз», сообщила компания. Наряду с головной компанией будут переименованы филиалы, дочерние общества и обособленные подразделения, входящие в группу компаний ЗАО «Стройтрансгаз». Интерфакс

Михаил Гуцериевготовится к IPO «Русснефти»

Михаил Гуцериев хочет консолидировать контрольный пакет кипрского офшора «Ламбенси холдингс лимитед», на балансе которого записаны «Русснефть», «Нефтиса», «Фортинвест» и две сбытовые компании – «Антей» и «Адамас». У него сейчас 50%, в Федеральную антимонопольную службу подана заявка на покупку 1%. «Данная сделка является укреплением юридических позиций Михаила Гуцериева над вышеперечисленными активами», – сообщил человек, знакомый с ходатайством, увеличение доли Гуцериева позволит упростить совершение ряда сделок. «Русснефть» собирается в IV квартале разместить около 10% акций компании на Московской бирже. Интерфакс

«Норильский никель» привлекает кредит на $500 млн

ГМК «Норильский никель» подписала соглашение с синдикатом международных банков о финансировании на $500 млн сроком на пять лет. Организаторами и букраннерами выступают Commerzbank, HSBC, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit. Соглашение поможет компании поддерживать целевой уровень доступных кредитов не менее чем в $2 млрд, заявил руководитель блока экономики и финансов «Норникеля» Сергей Малышев. Интерфакс

Антипинский НПЗ подал заявку на «Башнефть»

Антипинский НПЗ (Тюмень, входит в группу New Stream) подал в ведомства заявку на приватизацию «Башнефти». «Мы сохраняем интерес, уже подали заявку в ведомства, которые занимаются приватизацией», – сообщил представитель группы. Антипинский НПЗ готов заплатить за госпакет «Башнефти» сумму, близкую к оценке E&Y: в интервале от 297 млрд до 315 млрд руб., заверил представитель New Stream. Интерфакс