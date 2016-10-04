Дешевый фунт и дорогие британские компании

Три фондовых индекса Лондонской биржи (LSE), включающих компании большой (FTSE 100), средней (FTSE 250) и малой (FTSE SmallCap) капитализации, впервые почти за 17 лет во время дневных торгов одновременно установили исторические максимумы. Последний раз такое случалось 30 декабря 1999 г. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

Индексы FTSE 100 и FTSE 250 в 15.06 по лондонскому времени выросли на 1,8%, в это же время FTSE SmallCap (за исключением индекса инвестиционных трастов) увеличился на 1,7%. Падающий курс британского фунта стерлингов способствует росту индексов, поскольку многие компании, входящие в них, получают большую часть доходов из-за рубежа: три четверти для FTSE 100 и около половины для FTSE 250 и FTSE SmallCap. Ведомости

«Открытие» займет $400 млн

Банк «ФК Открытие» размещает трехлетние евробонды на $400 млн под 4,5% годовых. Спрос на долговые бумаги банка превысил $600 млн. В ходе сбора заявок банк увеличил планируемый объем размещения с $300 млн до $400 млн.

Совместными глобальными координаторами сделки являются Citi и Societe Generale CIB, совместными лид-менеджерами и букраннерами – Citi, Commerzbank, ING, Raiffeisen Bank International, UniCredit и «ВТБ капитал».

Встречи с инвесторами банк провел еще 8–14 сентября, они прошли в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре.

«Мы увидели очень хороший спрос и в течение одного дня закрыли сделку по нижней границе нашего целевого диапазона, при этом книга заявок более чем в два раза превысила изначальный ориентир», – указал управляющий директор банка Юрий Лекарев. Он отметил, что это пока самое крупное размещение еврооблигаций российского банка в 2016 г. и оно имеет значение для всего рынка, «поскольку станет бенчмарком для других эмитентов из финансового сектора». Интерфакс

Биржа вложит 7 млрд руб. в развитие IT

Московская биржа вложит в развитие IT-инфраструктуры в 2016–2017 гг. около 7 млрд руб., сообщил управляющий директор по информационным технологиям Сергей Поляков. 29 сентября биржа утвердила трехлетнюю программу технологического развития, которая предусматривает разделение торговли ценными бумагами (торговой системы) и расчетов по сделкам (клиринга) в отдельные модули.

Разделение будет проводиться поэтапно: на срочном рынке завершится к концу 2016 г., на валютном – в 2017 г., на фондовом – в 2018 г. По словам Полякова, вместо того чтобы предлагать большой пакет обновлений раз в полгода, за счет вложений биржа сможет проводить обновления оперативно, без ущерба для торгового процесса. Ведомости