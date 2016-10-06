Смартфон на нейронах

Компания Prisma labs, владеющая одноименным приложением, разработала технологию, позволяющую запускать нейронные сети прямо на смартфонах пользователей, рассказал «Ведомостям» основатель Prisma Алексей Моисеенков. Сейчас обработка алгоритмами нейронных сетей идет в основном на серверах разработчиков приложений. Как минимум это значительно ускорит работу самой Prisma, объясняет Моисеенков: в последней версии приложения эта технология уже работает, часть фильтров умеют обрабатывать фотографии, не соединяясь с сервером.

Приложение Prisma было запущено 11 июня этого года, оно позволяет обрабатывать фотографии, превращая их в стилизации картин известных художников. В его основе сложная математическая модель на базе алгоритмов нейронных сетей (они имитируют работу человеческого мозга). Prisma быстро стала одним из самых скачиваемых приложений в App Store 10 стран мира. Сейчас у Prisma, по словам Моисеенкова, 67 млн установок. Помимо Моисеенкова акциями Prisma также владеют XBT Holding (предоставляет компаниям, в том числе самой Prisma, хостинг), фонд Gagarin Capital и Mail.ru Group.

Новая технология Prisma может применяться не только этим сервисом, но и другими, потенциально она работает на любых устройствах, указывает Моисеенков. Так, к примеру, можно распознавать предметы и лица прямо со смартфона, создавать дополненную реальность в играх и т. п. Сама по себе технология не уникальна, но работает быстрее аналогов, например Google TensorFlow (это система обучения нейронных сетей от Google. – «Ведомости»), утверждает Моисеенков.

Человек, близкий к акционерам Prisma, рассказал, что компания ведет переговоры о лицензировании созданной технологии. Он назвал еще несколько возможных областей применения этой технологии – онлайн-трансляции мероприятий и онлайн-торговля. Интернет-магазины, в частности, могут создавать приложения, которые распознают, какая одежда надета на человеке, и дают информацию, где ее можно купить, объясняет собеседник «Ведомостей». Лицензии такого рода обычно стоят $1–3 млн в год. Это может стать дополнительным источником выручки для компании, но не способом ее монетизации: Prisma зарабатывает на платных фильтрах, добавляет он. Они уже принесли компании чуть менее $1 млн.

Моисеенков планы компании по продаже лицензий не комментирует.

Перенос нейросети из облака в клиентское приложение – логичный и ожидаемый шаг, говорит руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов. В случае с Prisma речь идет о применении уже обученной нейросети: для ее обучения требуется довольно много вычислительных ресурсов, а вот применять уже готовую вполне можно и внутри смартфона. По словам Крайнова, аналогичные технологии уже существуют и решают, в частности, такие задачи, как распознавание речи или текста. Но чтобы выполнять сложные алгоритмы на телефоне, их часто требуется довольно глубоко оптимизировать, а конечной результат – это разумный компромисс между качеством работы приложения и его производительностью, продолжает Крайнов. Чем лучше проведена оптимизация, тем меньше потерь в качестве при переносе нейросети из облака в офлайн, в мобильное приложение, заключает он.

Технология нейронных сетей является открытой (open source), любой может скачать код и внедрить его в свое приложение, соглашается гендиректор VisionLabs Александр Ханин, но для создания эффективных решений нужно большое число тренировочных данных. VisionLabs смогла ускорить работу нейронных сетей в своих алгоритмах в несколько раз, указывает он.