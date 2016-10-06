«Детский мир» продадут весной

Первичное размещение акций (IPO) крупнейшего в стране продавца детских товаров ГК «Детский мир» состоится в марте 2017 г. в России или Великобритании, сообщил в интервью «России 24» основной владелец и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. По словам Евтушенкова, окончательно площадка для IPO пока не определена. АФК «Система» владеет 74% акций «Детского мира», 23,1% – у Российско-китайского инвестиционного фонда, остальное – у гендиректора ритейлера Владимира Чирахова. Интерфакс

Аграриям помогут

Господдержка российского агрокомплекса в 2017 г. сохранится на уровне 2016 г., сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. В этом году господдержка сельского хозяйства составит 214 млрд руб. В начале октября министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что для реализации программы льготного кредитования отрасли необходимо дополнительно не менее 40 млрд руб. Интерфакс

В «Юлмарте» снова мир

Акционеры «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, Август Мейер и Михаил Васинкевич заявили о намерении продолжить совместную работу. «Мы подтверждаем, что мы работали и будем продолжать работать вместе, прикладывая все необходимые усилия для развития группы «Юлмарт», – сказано в совместном заявлении предпринимателей. Судебных процессов между акционерами нет, заверил первый заместитель председателя совета директоров «Юлмарта» Сергей Фатеев: «Есть спорные вопросы, касающиеся [основателя «Юлмарта» Алексея] Никитина и Васинкевича, но они решаются совместно». Ранее источники RNS сообщали, что совладельцы интернет-ритейлера «Юлмарт» Никитин и Васинкевич подали иск в международный арбитраж Лондона против мажоритарных акционеров компании Костыгина и Мейера. RSN

«36,6» переезжает

«Аптечная сеть 36,6» переезжает в деловой центр «Парк Победы», расположенный недалеко от Поклонной горы, сообщил представитель аптечного ритейлера. Здесь сеть начнет работу в январе 2017 г. Необходимость переезда возникла в связи с расширением штата компании, которая находится в процессе слияния с группой А5, пояснил представитель «36,6». Сейчас головной офис «36,6» находится на Тишинской площади, 1. Интерфакс

«Яндекс» объединит билеты

Российская интернет-компания «Яндекс» создаст сервис по продаже билетов на все виды городского, междугородного и международного общественного транспорта, сообщила вице-президент по корпоративным отношениям «Яндекса» Марина Янина. Через сервис компании можно будет купить билеты на автобус, электричку, трамвай, поезд, самолет, уточнил представитель «Яндекса». По его словам, компания уже ведет переговоры с операторами пассажирских перевозок. ТАСС