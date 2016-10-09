Роман Абрамович сдал лекарства

Millhouse Романа Абрамовича недолго была акционером биофармацевтической компании Biocad. В 2015 г. она продала 50% акций компании. Свой пакет, возможно, продает и «Фармстандарт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) соо­бщила, что удовлетворила ходатайство Joyful Group Holdings Ltd с Британских Виргинских островов приобрести 20% голосующих акций Biocad Holding ltd и довести долю в ней до 70%. Кто продавец и покупатель пакета – ФАС не сообщила.

Biocad Holding ltd – материнская компания биотехнологической группы «Биокад». По данным реестра компаний Кипра, владельцы Biocad – Joyful Group (50%), крупнейший российский производитель лекарств «Фармстандарт» (20%), а также основатель и гендиректор компании Дмитрий Морозов (30% через Jordanside ltd с Британских Виргинских островов).

В 2014 г. именно через Joyful Group Millhouse Романа Абрамовича приобрела 50% «Биокада». Тогда же о покупке 20% холдинга сообщал «Фармстандарт» – чуть позже он признавался, что за $100 млн. Структура Millhouse покупала свои 50% акций, исходя из меньшей, чем для сделки с «Фармстандартом», оценки «Биокада», говорил тогда человек, близкий к одной из сторон сделки (т. е. меньше $250 млн за 50%. – «Ведомости»).

Чем лечиться В холдинг Biocad входят ЗАО «Биокад», ООО «Биокад-фарм», ООО «Ай-маб», которые занимаются исследованием, разработкой, производством и дистрибуцией фармацевтической и биофармацевтической продукции. В портфеле компании 30 препаратов, среди которых альгерон против гепатита С, генферон для лечения урогенитальных инфекций и интерферон бета-1b, улучшающий качество жизни больных рассеянным склерозом. «Биокаду» принадлежит два завода в Московской области и один в особой экономической зоне «Санкт-Петербург».

Millhouse продала долю в «Биокаде» «третьему лицу», рассказал «Ведомостям» представитель Абрамовича Джон Манн. По его словам, сделка состоялась еще в конце 2015 г.; покупателя он не назвал. Покупателем точно не был «Фармстандарт»: по документам фармкомпании, 25 декабря 2015 г. совет ее директоров рассматривал продажу обыкновенных акций Joyful Group третьему лицу (какое решение принято – «Фармстандарт» не сообщал). У «Фармстандарта», по данным его отчета, на 30 июня 2016 г. оставались те же 20% Biocad Holding ltd.

Размер пакета, покупку которого одобрила ФАС, указывает на «Фармстандарт» как на продавца акций Biocad, считает старший аналитик БКС Марат Ибрагимов. Millhouse и «Фармстандарт» продали акции Biocad основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, полагает топ-менеджер компании-конкурента: Millhouse и покупала пакет в его интересах.

Морозов отказался комментировать вопросы об акционерах компании. Представитель Харитонина посоветовала обратиться за комментариями к представителю «Фармстандарта», тот не ответил на вопросы «Ведомостей».

В 2015 г. выручка компании составила 9 млрд руб., чистая прибыль – 4 млрд, писал «Фармстандарт» в годовой отчетности. За период с 27 июня (тогда Biocad признана ассоциированной с «Фармстандартом») по 31 декабря 2014 г. – 7,3 млрд выручки и 4,18 млрд руб. чистой прибыли.

«Фармстандарт» приобретал 20% Biocad в 2014 г. за $100 млн (3,5 млрд руб.) при выручке за предыдущий 2013 год в 3 млрд руб., т. е. вся компания для этой сделки оценена в 17,5 млрд руб., напоминает Ибрагимов, с тех пор выручка компании выросла в 3 раза, существенно увеличилась и стоимость. «Фармстандарт» хорошо заработал на сделке: он приобретал долю в Biocad перед регистрацией препаратов с понятным рынком сбыта (например, накануне регистрации биоаналога противоопухолевой мабтеры, на закупки которой в 2013 г. государство потратило 8,7 млрд руб. – «Ведомости») и существенным ростом стоимости компании, считает Ибрагимов.