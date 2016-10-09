PSA загружает завод в России

PSA Group близка к возврату прибыльности бизнеса в регионе Евразия (куда входят Россия и страны СНГ) и возобновляет инвестиции в завод в Калуге, сказал «Ведомостям» исполнительный вице-президент, гендиректор в России, на Украине и в странах СНГ французской компании Кристоф Бержеран. По его словам, автопроизводитель изменит конфигурацию своего производства в России на калужском «ПСМА рус» (СП с Mitsubishi, в котором у французов 70%) и перейдет с выпуска моделей одного типоразмера к нескольким. Сейчас здесь выпускаются только седаны Citroen С4 и Peugeot 408. Из-за кризиса российский рынок оказался не способен принять 80 000 машин примерно одного типа, как предполагала первоначальная конфигурация проекта, объясняет Бержеран. Теперь PSA Group будет выпускать в Калуге 4–5 моделей по 10 000–15 000 шт. в год – так, «чтобы каждая приносила прибыль», говорит он.

«ПСМА рус» способен выпускать 125 000 автомобилей в год, выделенная мощность французского автоконцерна – 85 000 машин в год. Но предприятие существенно недозагружено. В 2015 г. здесь было произведено немногим более 25 730 автомобилей Citroen, Peugeot и Mitsubishi, а в январе – августе 2016 г. – около 12 180 шт., приводит данные человек, знакомый с менеджерами предприятия. По итогам восьми месяцев 2016 г. российские продажи Citroen рухнули на 32% до 2642 шт., Peugeot – на 41% до 2369 шт., весь рынок сократился на 14,9%, гласят данные АЕБ.

Выпуск Citroen С4 и Peugeot 408 в Калуге сохранится, продолжает Бержеран. Проект первой очереди – организация производства в Калуге легких коммерческих автомобилей (LCV), говорит он: «Мы определились с моделями, но пока не нажали на кнопку». Запуск произойдет через 3–4 месяца. Сборка новых машин может начаться в ноябре – декабре 2016 г., говорил ранее «Ведомостям» и один из дилеров концерна. LCV будут представлены под обоими брендами PSA, причем и в грузовой, и в грузопассажирской версиях. Названия моделей собеседник не раскрыл. По его словам, это «не самый большой фургон», поэтому его примет окрасочная камера в Калуге.

Коммерческий потенциал PSA Group ожидает роста сегмента LCV в России. Сейчас они занимают 7% всего российского автомобильного рынка, а в Польше, например, 11–12%, говорит Бержеран. «Если российский рынок, как мы рассчитываем, через 3–4 года вернется к 2,5–3 млн [продаваемых автомобилей], а доля LCV вырастет хотя бы до 8–9%, то потенциал сегмента оказывается очень большой», – замечает он. По словам Бержерана, рынок LCV слабо развит в региональных городах, «мы можем ждать там роста в связи с развитием малых предприятий».

«Мы хотим добиться максимальной локализации и работаем с местными поставщиками, – говорит Бержеран. – Для новых LCV локализация должна быть 10% добавленной стоимости от работы завода и 50% – от компонентов». Компания повышает и локализацию текущих моделей (сейчас – около 40%), работая как с традиционными российскими производителями компонентов, так и с глобальными поставщиками. По генеральному плану компании до 2021 г. локально должно производиться 60% продаваемых машин в регионе Евразия, локализация для них должна составить 75%.

Стоимость проекта выпуска LCV не раскрывается. По словам Бержерана, PSA Group ждет решения властей об оформлении инвестиций. Он пояснил, что компания рассчитывает на подписание специального инвестконтракта. Он дает преференции в обмен на вложения не менее 750 млн руб. По словам представителя фонда развития промышленности при Минпромторге (оператор инвестконтрактов), компания заявку на заключение инвестконтракта еще не подавала, но консультировалась о возможности и порядке его заключения.

Помимо LCV концерн может в перспективе наладить на мощностях «ПСМА рус» и выпуск кроссоверов, говорит Бержеран. Производить их в России «было бы идеальным решением», учитывая, что у нового Peugeot 3008 платформа EMP2. На ней же собираются компактвэны С4 Picasso, она же используется и для новых LCV группы – Citroen Spacetourer, Peugeot Traveller (заменят аналогичные по классу пассажирские версии Peugeot Expert и Citroen Jumpy). Эта платформа будет использоваться для производства всех новых моделей группы в Калуге. Детали Бержеран не раскрыл, лишь отметил, что представленные этой осенью на автосалоне в Париже новые кроссоверы 3008 и 5008 не станут первыми моделями для запуска в Калуге.

Калуга останется ключевым производством региона Евразия, несмотря на сборочные производства в Казахстане и Белоруссии, подчеркивает Бержеран. «Мы очень много сюда вложили, – говорит он. – За последние три года мы многое изменили, раньше производили много машин, теряли много денег, сейчас производим мало, но зато не теряем».

Выпуск автомобилей разных типоразмеров на одной платформе, унификация компонентов и увеличение локализации позволят PSA Group снизить расходы и установить более конкурентоспособные цены на свои автомобили. В целом это даст возможность охватить большее количество «своих» покупателей, которым нравятся марки концерна, но их сдерживают текущие высокие цены из-за девальвации рубля, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.