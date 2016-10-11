ФАС будет следить за ценами нового мегапродавца телерекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направит обращение Национальному рекламному альянсу (НРА) о необходимости соблюдать прозрачность при ценообразовании на рекламном рынке, сообщил на конференции Роскомнадзора замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. Новый мегапродавец будет контролировать 80–90% рынка телерекламы и 35–40% рынка всей рекламы, объяснил Кашеваров: НРА будет доминировать на рынке рекламы, и по закону о конкуренции на альянс будут распространяться определенные ограничения в работе, в том числе при формировании цен.

О создании единого продавца рекламы крупнейшие телехолдинги – «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) – объявили весной 2016 г. Сейчас рекламу на телеканалах ВГТРК, НМГ и на «Первом» продает Vi – крупнейший в России рекламный селлер. У «Газпром-медиа» – собственный сейлз-хаус.

Телевидение – крупнейшее по доходам медиа в стране. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в первом полугодии 2016 г. рекламодатели потратили в эфире 71,3–71,8 млрд руб. – на 17% больше, чем годом ранее.

Рекомендация телеизмерителю В конце 2016 г. Роскомнадзор на конкурсе выберет компанию, которая будет отвечать за измерение ТВ-аудитории в России. И хотя такая компания фактически станет единственной на рынке измерения ТВ-аудитории, она не подпадет под действие закона о конкуренции, говорит Кашеваров: «Тем не менее мы рекомендуем Роскомнадзору задать на конкурсе и ценовые параметры, чтобы не произошло резкого подорожания измерений для рекламодателей». Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров пообещал рассмотреть рекомендацию антимонопольной службы.

На прошлой неделе на первой официальной презентации НРА сообщил, что цены на телерекламу в 2017 г. вырастут на 15%. Это в несколько раз больше, чем в этом году, – на 3–5%. Опрошенные «Ведомостями» сотрудники рекламных агентств сочли объявленное мегапродавцом повышение цен неадекватным и экономически абсолютно необоснованным: по их словам, экономическая ситуация в России не дает никаких предпосылок к росту рекламных бюджетов и тем более к тому, чтобы повышать цены.

Пока ФАС лишь предупредит НРА о рисках, связанных с доминирующим положением, объяснил «Ведомостям» Кашеваров: «Доминирующее положение само по себе не может считаться нарушением, нарушение возникает при злоупотреблении таким положением». Если ФАС получит жалобу от рекламодателя, рекламного агентства или другого игрока рынка о резком повышении цен на телевизионную рекламу, тогда НРА придется экономически обосновать перед ФАС изменение расценок на размещение в эфире, предупредил Кашеваров.

«Национальный рекламный альянс – законопослушная компания. Никаких законов мы нарушать не собираемся и готовы к взаимодействию с ФАС», – заявил «Ведомостям» представитель селлера.

Антимонопольная служба уже вела несколько громких расследований деятельности монополистов, резко повысивших цены. В 2004 г. Министерство по антимонопольной политике (МАП, предшественник ФАС) признало злоупотребление доминирующим положением со стороны Единой торговой компании (ЕТК), трейдера каустической соды. Чиновники предписали производителям соды заключить прямые контракты с потребителями, а ЕТК ликвидировать. Компания оспорила решение МАП в суде, спустя год стороны подписали мировое соглашение: ЕТК продолжила работать на рынке, но обязалась согласовывать с чиновниками повышение цен более чем на 10%.

В 2006 г. также мировым соглашением закончился конфликт ФАС и «Евроцемент груп», которую служба обязала понизить цены, не повышать их пять лет, а также оштрафовала на 2 млрд руб.

В 2012–2013 гг. ФАС оштрафовала сети «Шоколадница» и «Кофе хауз» за завышение цен в их кафе в московских аэропортах.