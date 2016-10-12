Tele2 поставила на голос

С 12 октября московские абоненты «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) смогут подключить тариф «Говорит Москва» с безлимитным пакетом голосовых вызовов на номера всех операторов в пределах Московского региона, сообщил вчера представитель оператора Константин Прокшин. Абонентская плата по тарифу – 599 руб. в месяц. Пакет также включает в себя 1 Гб интернет-трафика и 100 sms, рассказывает Прокшин. Для пользователей тарифа все сообщения в приложении WhatsApp будут бесплатными и безлимитными.

Но есть нюанс – тариф можно подключить только до конца 2016 г., оговаривается Прокшин.

Это первый подобный тариф на российском рынке мобильной связи. Пакеты с безлимитными звонками есть в тарифной линейке «Скартела» («дочка» «Мегафона», которая работает под брендом Yota), однако его тарифы позволяют звонить без ограничений только на номера других абонентов этого же оператора. Ранее в 2016 г. все операторы «большой тройки» и Tele2 запустили пакетные тарифы с безлимитным интернетом, но не голосовой связи. При этом еще несколько лет назад операторы отказались от тарификации голосовых вызовов внутри своей сети. Собираются ли игроки «большой тройки» последовать примеру Tele2, их представители не раскрывают. Учитывая, что за «приземление» каждого вызова в чужой сети оператор должен платить конкурентам, эта услуга будет убыточной, так как приведет к дисбалансу исходящих и входящих вызовов, считают собеседники в двух операторах «большой тройки».

«Вымпелком» и «Мегафон» в пакетных тарифах учитывают потребности клиентов во всех видах связи, говорят их представители. Большая часть голосового трафика обладателей пакетных тарифов – это трафик внутри сети самого оператора, а такие вызовы бесплатны, уверяют они. Многоговорящие абоненты, как правило, еще и весьма активно используют мобильный интернет и 1 Гб интернет-трафика, предусмотренного новым тарифным планом, пользователям может и не хватить, предупреждает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

Tele2 ищет возможности для роста абонентской базы в Москве, говорят о тарифе собеседники в двух операторах «большой тройки». По итогам II квартала 2016 г. впервые после запуска сети в Москве оператор перестал раскрывать результаты подключений в этом регионе. В конце марта 2016 г. Tele2 насчитывала 2,1 млн московских абонентов – это было 5,5% всех ее российских пользователей и, исходя из данных AC&M Consulting, 5% всех зарегистрированных в Московском регионе sim-карт. Несколько сотрудников «большой тройки» рассказали «Ведомостям», что база Tele2 в Москве не растет с конца весны. При этом они ссылаются на данные о количестве контактов в своей сети между собственными абонентами и абонентами Tele2. Ни один из операторов, работающих в Московском регионе, в силу объективных причин не может видеть всех абонентов конкурентов, возражает представитель Tele2. Далеко не все абоненты Tele2 совершали звонки на номера каждого из операторов «большой тройки», есть также те, кто общается только внутри сети, настаивает Прокшин. Tele2 уверяет, что абонентская база Tele2 в Москве активно растет. В любом случае расходы Tele2 на обслуживание голосового трафика в Москве уже выше, чем у конкурентов, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Доля оператора в столице невелика и, соответственно, доля вызовов на номера других операторов у Tele2 выше, объясняет он.

Сколько говорят абоненты Во II квартале 2016 г. абонент Tele2 использовал в среднем 362 минуты голосовой связи ежемесячно. Год к году этот показатель сократился на 3,7%.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин также связывает выход нового тарифа с желанием Tele2 нарастить абонентскую базу. Для Tele2 IV квартал 2016 г. имеет особое значение, поскольку в аналогичном периоде прошлого года оператор вышел в Московский регион, отмечает Либин. Возможно, оператору нужно отчитаться перед акционерами в достижении определенных целевых показателей за этот период. Приведет ли запуск тарифа к существенному росту подключений, сказать сложно, считает Либин. В чистом виде безлимитной голосовой связи в России до сих пор не было, однако уже у всех операторов есть пакеты с большим количеством голосовых вызовов – от 1000 мин и больше. Скорее всего, за пределы лимита на таких «тяжелых» тарифах уходит небольшое количество абонентов, предполагает Либин.

Безлимитная голосовая связь – это специальное предложение для многоговорящих абонентов, Tele2 не позиционирует его как локомотив для набора абонентов, для этого у тарифа слишком большая абонентская плата, возражает Прокшин. Крупных финансовых потерь в результате платы за интерконнект он также не ожидает. Возможность подключения к тарифу будет ограничена по времени, а сам тариф станет нишевым продуктом, не рассчитанным на широкую аудиторию, объясняет Прокшин.

По оценке Анкилова из «ТМТ консалтинга», московские абоненты в среднем расходуют порядка 250 мин в месяц. Будет ли тариф Tele2 пользоваться широким спросом или останется нишевой услугой, Анкилов прогнозировать не берется. 599 руб. за безлимитную голосовую связь – это весьма низкая цена, признает он.

Представитель МТС отказался от комментариев.