Статья опубликована в № 4180 от 12.10.2016 под заголовком: Железный реестр

Железный реестр

Помимо списка отечественного софта в России будет создан аналогичный реестр оборудования. Компании из него получат преференции при госзакупках
Реестр оборудования будет разделен на классы – серверное, телекоммуникационное оборудование, персональные компьютеры и системы хранения данных, говорит Массух
Реестр оборудования будет разделен на классы – серверное, телекоммуникационное оборудование, персональные компьютеры и системы хранения данных, говорит Массух
А. Гордеев / Ведомости

Рабочая группа в администрации президента под председательством помощника президента Игоря Щеголева обсудит возможность создания реестра отечественного IT- и телекомоборудования. Такое предложение содержится в проекте дорожной карты «Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и телекоммуникаций» («Ведомости» ознакомились с копией документа), который одобрила подгруппа «Интернет + суверенитет», сообщил «Ведомостям» руководитель подгруппы Илья Массух.

Реестр должен позволить производителям оборудования получать господдержку, а покупателям – искать отечественное оборудование, говорится в проекте документа. Работать он должен по аналогии с реестром программного обеспечения (ПО), который ведет Минкомсвязи, пояснил Массух. Коснется он лишь заказчиков из числа госорганов и ведомств.

Закон с 1 января ограничивает госзакупки иностранного софта госструктурами. Если они хотят купить иностранное ПО, то сначала должны свериться с реестром и убедиться, что там нет аналогичных продуктов. А если российское ПО не подходит, покупатель должен публично объяснить почему.

Реестр оборудования будет разделен на классы – серверное, телекоммуникационное оборудование, персональные компьютеры и системы хранения данных, говорит Массух. Также, по его словам, список будет учитывать четыре степени возможной локализации оборудования. Самая большая – если оборудование произведено в России и из российских компонентов. Самая низшая – российский микрокод (специальный софт, управляющий компонентами оборудования; его локализация важна для обеспечения безопасности). Массух уточняет, что обычный механизм действия реестра на эти продукты распространяться не будет, но они получат 15%-ную ценовую преференцию при закупке.

Большой выбор

2046 столько отечественных программ в настоящий момент содержит реестр отечественного софта

Проект дорожной карты предполагает, что реестр будет сформирован до конца 2017 г. Идея создать такой реестр не нова – она обсуждалась в конце февраля в Совете Федерации.

Чтобы реестр поддерживал отечественных разработчиков, необходимо привести в порядок критерии российского происхождения радиоэлектроники, говорит член экспертного совета Минпромторга (проводит экспертизу оборудования для подтверждения его российского происхождения) Светлана Аппалонова. Также включение в реестр нужно сопроводить жесткой технической экспертизой, рассуждает она. Российский статус телекоммуникационному оборудованию присваивается по межведомственному приказу Минпромторга и Минэкономразвития и, если новый реестр будет дублировать существующий, это приведет к путанице, уверен замдиректора компании Т8 Константин Марченко. Поэтому для каждого вида техники должен существовать свой реестр, уверен он. Для повышения эффективности нужно информировать госзаказчиков о существовании реестров отечественного оборудования и контролировать их закупки, рассуждает Марченко. Реестр должен быть удобен в использовании и в поддержке, считает старший вице-президент Kraftway Ренат Юсупов.

Представитель Huawei отказался комментировать планы локализации оборудования до создания реестра. Представитель Cisco не ответил на вопросы «Ведомостей». Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

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