МТС сэкономит абонентам трафик

МТС предложит интернет-ресурсам и магазинам платить за трафик своих пользователей в сети оператора, рассказал «Ведомостям» представитель оператора Дмитрий Солодовников. Это означает, что абоненты МТС могут бесплатно смотреть фильмы и видеоролики на ресурсах, ставших партнерами МТС, а также читать новости на них, совершать покупки через связанные с этими ресурсами мобильные приложения, бесплатно общаться, если речь идет о социальных сетях. Если абонент подключает пакеты интернета, то на бесплатных ресурсах эти пакеты расходоваться не будут, говорит Солодовников.

Для того чтобы сайты и приложения стали доступными без расхода трафика, компаниям нужно подключить услугу «Бесплатный доступ к интернет-ресурсам». Ежемесячная стоимость стартового пакета мобильного интернет-трафика объемом 500 Гб составляет 79 000 руб.

По словам Солодовникова, новая услуга позволит интернет-ресурсам увеличить аудиторию, а МТС, в свою очередь, сможет дополнительно заработать.

Оператор обсуждает возможность подключения сервиса с онлайн-кинотеатрами TVzavr, ivi и «Амедиатека». Услугой, по словам Солодовникова, также заинтересовался сервис грузоперевозок «Грузовичкоф».

Представитель TVzavr Олеся Теплова подтвердила, что компания ведет переговоры с МТС и они находятся в завершающей стадии. В первую очередь TVzavr интересует доступ к абонентской базе МТС, говорит она. Сейчас кинотеатр договаривается о том, чтобы абоненты МТС также могли получать sms-оповещения о том, что сервис теперь доступен бесплатно. Совладелец «Амедиатеки» Александр Акопов сказал, что его компании всегда интересны проекты с доступом к широкой базе абонентов.

Представитель ivi отказался от комментариев, сославшись на то, что не обсуждает потенциальные партнерства.

В марте МТС обнулила интернет-трафик в самых популярных социальных сетях рунета – «В контакте», «Одноклассники» и Facebook. Абоненты новых тарифов линеек Smart и ULTRA смогли бесплатно пользоваться ими через приложение или браузер. За полгода средний показатель потребления data-трафика на одного абонента (MboU) в соцсетях вырос почти в 2 раза, свидетельствует оператор. Общий MboU, по подсчетам оператора, вырос на 12%. Оценить приток за счет таких проектов трудно, говорит представитель «В контакте» Евгений Красников: речь идет о возвращении и удержании существующих юзеров.