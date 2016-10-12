Замедленный рост «Магнита»

Крупнейший в России продовольственный ритейлер «Магнит» сообщил о росте выручки в сентябре 2016 г. на 13,68% год к году до 84,2 млрд руб. В III квартале оборот ритейлера увеличился на 13,76% до 267,3 млрд руб., за девять месяцев – на 14,24% до 786,7 млрд руб. По сравнению с августом, когда продажи увеличились на 13,83%, в сентябре их рост незначительно замедлился.

За девять месяцев рост выручки компании в сопоставимых магазинах, работающих больше 12 месяцев, составил 0,09%: повышение трафика на 1,48% почти полностью было нивелировано снижением чека на 1,37%. За девять месяцев «Магнит» открыл 1275 новых магазинов; на конец сентября сеть компании объединяла 13 364 магазина. Интерфакс

РСХБ пошел за вином

Кабардино-балкарский филиал Россельхозбанка (РСХБ) подал иск о признании банкротом крупного производителя игристых и тихих вин – компании «Концерн-ЗЭТ», сказано в картотеке суда. По словам представителя «Концерн-ЗЭТ», у компании сформировалась задолженность в связи с несвоевременным исполнением обязательств по кредитному договору. Сумму долга представитель предприятия не уточнил. Представители суда и банка комментариев не предоставили. Интерфакс

У Gett в России новый руководитель

Основатель и гендиректор Gett Шахар Вайсер подтвердил назначение Владимира Озерова новым руководителем компании в России. До этого назначения Озеров в течение почти трех лет являлся вице-президентом фонда Russia Partners, а ранее возглавлял сервис KupiBonus.ru. 10 октября стало известно, что гендиректор российского подразделения сервиса такси Gett Виталий Крылов покинул компанию. RNS

Yum! Brands ускорится без Китая

Американский оператор сетей ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc планирует увеличить темпы роста бизнеса после выделения китайских ресторанов в отдельную компанию, пишет MarketWatch. Yum! намерена нарастить долю ресторанов сетей KFC, Pizza Hut и Taco Bell, работающих по франшизе, с текущих 77% до 98% к началу 2018 финансового года, сократив таким образом капзатраты до $100 млн к 2019 фингоду с $500 млн в 2015 фингоду. До конца 2019 финансового года компания планирует выплатить акционерам $13,5 млрд в виде выкупа акций и дивидендов. Интерфакс

Больше мяса от «Мираторга»

Завод «Мираторг Запад» (входит в АПХ «Мираторг») с начала 2016 г. увеличил на 30% год к году производство мясных полуфабрикатов и готовой продукции в Калининграде до 31 400 т, сообщила пресс-служба предприятия. Причина – увеличение отгрузок продукции на экспорт в связи с повышенным спросом, пояснил представитель компании. ТАСС