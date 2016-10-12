Кандидат мешает партии

На собрании республиканцев в понедельник спикер палаты представителей США Пол Райан – самый высокопоставленный республиканец – заявил, что он сосредоточится на усилиях по сохранению республиканского большинства в обеих палатах конгресса и не будет защищать Трампа или выступать вместе с ним. Выборы президента США и в обе палаты конгресса пройдут меньше чем через месяц – 8 ноября. На протяжении последних нескольких месяцев часть верхушки республиканцев проявляла недовольство Трампом, что усилилось после публикации на прошлой неделе видео 2005 г. с непристойными высказываниями бизнесмена о женщинах. Трампа осудили большинство однопартийцев-конгрессменов, а некоторые открыто призвали его покинуть гонку. «Партия расколота, как никогда, республиканцы даже и не пытаются создать иллюзию единства и, видимо, не объединятся до самого конца кампании», – пишет The Wall Street Journal. «Райан знает, что песня Трампа спета и республиканцам на выборах в конгресс нужно от него максимально дистанцироваться», – приводит слова бывшего конгрессмена Вина Вебера Financial Times.

Дональд Трамп кандидат в президенты США Райану стоит больше времени посвящать бюджету, рабочим местам и нелегальной миграции, а не тратить его на то, чтобы бороться с кандидатом в президенты от партии.

Республиканцы сменили фокус – сейчас приоритетом для них действительно стало сохранение большинства в конгрессе, подтверждает политический советник партии Рэй Макнэлли: «Пока трудно сказать, сколько ущерба фигура Трампа нанесет нашим кандидатам. Поначалу мы опасались, что он сильно ослабит позиции партии, но пока, по опросам, слишком большого отскока не произошло, правда, его неоднозначная кампания может сказаться на явке. Остается надеяться, что он – бренд имени себя и многие не будут связывать его с партией. Однако наш приоритет сейчас – выстроить защитную стену в конгрессе против Клинтон, у которой больше шансов». Трамп – не причина раскола партии, он просто выявил ее глубокие внутренние проблемы, считает профессор Гарвардского университета Барбара Келлерман: «Сильный раскол в стане республиканцев, прежде всего противостояние консерваторов и умеренных, существует почти все время нахождения у власти Обамы. Многие вообще гадают, переживет ли партия эти выборы. Райан оказался перед сложнейшей дилеммой – часть республиканцев теряли терпение, требуя, чтобы он был честным и показал уже свое отношение к Трампу, а другая настаивала на непреклонной поддержке кандидата от партии несмотря ни на что. Райан подошел к моменту, когда нужно было хоть что-нибудь сделать, ведь он в первую очередь думает о выборах в конгресс». Клинтон вряд ли сможет использовать раскол в своих интересах, продолжает профессор: «Этот предвыборный сезон идет у нас невероятно долго, большинство людей в своих позициях уже определились. Клинтон вряд ли переманит республиканцев, но она заинтересована сохранить небольшой перевес в опросах, а в коллегии выборщиков она ведет еще больше, а именно выборщики и решают наши выборы».