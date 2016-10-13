Россия мерзнет

Первый день работы инвестиционного форума «Россия зовет!» оказался отмечен салютом сразу из трех учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет. В отсутствие внятного инвестиционного месседжа главный сигнал, который мировой бизнес хочет услышать от руководства вовлеченной сразу в два военных конфликта и наказанной за них санкциями страны, – нет ли у него планов повоевать где-нибудь еще.

В этом году форум ВТБ совпал с резким охлаждением отношений между Россией и США, отменой поездки российского президента во Францию, обсуждением на Западе возможных новых санкций. Российские и иностранные эксперты наперебой обсуждают вероятность новой холодной (для начала) войны, и инвестиционный климат оказывается сильно подморожен.

Задача инвестфорума – послать позитивные сигналы инвесторам, рассказать о привлекательности России для иностранного капитала. Такие сигналы, как правило, бывают двоякого характера – внешнеполитическая открытость и прозрачность правил на внутреннем рынке (именно определенность правил игры после дела ЮКОСа Игорь Сечин назвал позитивным сигналом для инвесторов на Давосском форуме 2011 г.).

Баллистические ракеты прекрасно иллюстрируют первое. Что касается второго пункта – определенность правил игры с предельной ясностью демонстрирует принятое накануне форума решение о покупке «Башнефти» «Роснефтью» и оформленное практически одновременно с выступлением Владимира Путина на форуме.

В России ситуация осложняется еще тем, что релевантные сигналы исходят только из одного источника – к нему и приходится припадать при любой возможности. Давно замечено, что в общении с журналистами и на публичных мероприятиях Путин в последние годы без интереса и вдохновения обсуждает внутреннюю политику и экономику, но преображается, когда речь заходит о политике внешней. Внешняя политика в России заменяет внутреннюю, внутри страны поговорить особенно не с кем. Инвестфорум – одна из возможностей разговора с внешней аудиторией. Что делать, если в качестве действительно зажигательных тем мы можем предложить им только комментарии обстрела гуманитарного конвоя в Сирии, отказа от поездки во Францию или безальтернативной сделки по покупке госпакета «Башнефти». А в остальном – инфляция снижается, рубль не скачет, резервы ЦБ растут, отток капитала сокращается, реальный сектор «скромно», но «уверенно» растет. Санкции мешают, но мы справляемся. Что мешает выполнению мирных соглашений по Донбассу? Мы делаем все, Киев – ничего. Почему у нас так много госбанков? Это не проблема.

С другой стороны, и в этом постоянстве тем российского президента можно увидеть некую стабильность, важную для любого, даже самого холодного инвестклимата.