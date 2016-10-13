Военные расходы вошли в минус

Расходы на национальную оборону сократились в 2015 г. в сравнении с первоначально запланированными на 3,1%, или 100,2 млрд руб. Это следует из заключения комитета Госдумы по обороне на законопроект об исполнении прошлогоднего бюджета, подписанного его председателем Владимиром Шамановым. Согласно документу, с которым ознакомились «Ведомости», в целом расходы на оборону в 2015 г. были утверждены в бюджетной росписи в размере 3,187 трлн руб., а выполнены в кассовом исполнении в объеме 3,181 трлн руб. При этом, как отмечается в заключении комитета, в апреле 2015 г. в ходе оптимизации бюджета расходы по разделу «Национальная оборона» были сокращены на 166 млрд руб., но осенью, после уточнения параметров доходов бюджета, вновь увеличены более чем на 65 млрд руб., что в результате и привело к их суммарному сокращению на 100 млрд руб.

Рост расходов на национальную оборону в номинальном выражении в 2015 г. был самым большим в постсоветской истории и составил 28,3% в сравнении с 2014 г. В свою очередь, в 2014 г. расходы по разделу «Национальная оборона» выросли на 17,9%. При этом, как подчеркивается в заключении комитета, «менялась структура расходов в сторону увеличения их доли на оснащение Вооруженных сил России вооружением, военной и специальной техникой и инвестиции» (т. е. в основном строительство. – «Ведомости»). По словам человека, близкого к Министерству обороны, и сокращение бюджета в 2015 г. на 166 млрд руб., и последующее его увеличение на 65 млрд происходило в основном за счет расходов на закупки, ремонт и разработку вооружений и строительство. Найти программы, связанные с сокращением закупок «железа», можно всегда, кроме того, было принято решение не сокращать расходы на людей, поясняет собеседник «Ведомостей».

Немирный атом 44,38 млрд руб. составили в 2015 г. расходы бюджета на ядерно-оружейный комплекс (производство ядерного оружия)

На 1 января 2016 г. кредиторская задолженность в Минобороны составила, согласно заключению, 598 млрд руб. и выросла за год на 22,8%. Это составляет 41,4% всей кредиторской задолженности федеральных бюджетополучателей. По словам собеседника в Минобороны, рост кредиторской задолженности связан с расчетами с поставщиками и во многом носит «бухгалтерский» характер. Кроме того, задолженность есть и у многих предприятий ЖКХ Минобороны, но эти проблемы возникли не вчера и работа по их решению идет постоянно.

Фактически в 2015 г. оборонные расходы в номинальном выражении достигли «плато» и с 2016 г. начинают постепенно сокращаться, причем к концу десятилетия этот процесс ускорится, говорит человек, близкий к Минобороны. В 2016 г., согласно последнему отчету Министерства финансов об исполнении бюджета, расходы по разделу «Национальная оборона», как ожидается, будут исполнены в размере 3,009 трлн руб. Это почти на 6% ниже в номинальном выражении, чем в 2015 г. (а с учетом инфляции еще больше). Согласно имеющимся предложениям Минфина, в 2017 г. военному ведомству, как и другим, предстоит изыскать возможность сократить расходы еще на 6%. Как сообщил «Ведомостям» Шаманов, думский комитет по обороне уже получил от комитета по бюджету предложения о сокращении оборонных расходов в 2017 г. и вскоре они будут рассмотрены.