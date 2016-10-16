Госзаказ позвал домой

Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку компанией «Группа Техносерв» 100% компании «Техносерв АС», говорится в сообщении ведомства. По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас 100% «Техносерв АС» принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Technoserv B.V. «Техносерв АС» – одна из основных операционных компаний, объясняет представитель компании Екатерина Андреева. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. ее выручка составила 21,3 млрд руб. и прибыль – 542,8 млн руб.

Суть сделки – деофшоризация, поясняет Андреева. Так компания станет более понятной для партнеров и заказчиков, многие из которых принадлежат государству, добавляет она. По словам Андреевой, конечными бенефициарами компании, как и прежде, остаются Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Алексей Ананьев является председателем совета директоров холдинга «Техносерв» и занимает аналогичную должность в Промсвязьбанке, председателем правления которого является его брат Дмитрий. По данным «СПАРК-Интерфакса», 50,03% Промсвязьбанка принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Promsvyaz Capital B.V. (по данным ЦБ, ею владеют Ананьевы).

Чем известен «Техносерв» IT-холдинг «Техносерв» специализируется на системной интеграции, IT-услугах и разработке софта. Выручка холдинга «Техносерв» в 2015 финансовом году (закончился 31 марта 2016 г.) составила 51,8 млрд руб., на государственных заказчиков пришлось 30,2% выручки, говорит Андреева. На своем сайте ключевыми заказчиками «Техносерв» называет Верховный суд России, МВД и Минобороны, Пенсионный фонд, ФНС и ФМС.

Комментировать причины первоначального ухода компании в иностранную юрисдикцию Андреева отказалась. Она относит сделку к вопросам корпоративного управления, которое не отразится на бизнес-процессах интегратора. Структура владения никак не влияла на налогообложение «Техносерва», который как платил налоги в России, так и продолжает это делать, уверяет она. На деофшоризацию «Техносерв» решился в начале 2016 г. и закончить ее намерен до конца года, говорит Андреева.

Это не первый случай, когда IT-компания откликнулась на пожелания заказчиков и перешла в российскую юрисдикцию из иностранной. Год назад разработчик офисного софта «Новые облачные технологии» избавился от кипрского акционера Jurel Holdings. В июле 2015 г. стало известно, что иностранных юрлиц из своей структуры владения исключил IT-холдинг IBS. А в июне 2014 г. кипрскую юрисдикцию на российскую сменил также производитель компьютеров «Аквариус», входящий в крупнейший российский IT-холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК). Перед этим из иностранной юрисдикции уже вышла другая компания, входящая в НКК, – интегратор «Систематика». Хотя у «Аквариуса» не возникало сложностей с госзаказчиками из-за структуры собственников, «угроза недопущения в гостендеры компаний с иностранными участниками в текущей ситуации все время возрастает», объяснял «Ведомостям» президент НКК Александр Калинин.

Еще с 2012 г. госзаказчики не одобряли участие в конкурсах компаний, цепочка бенефициаров которых выходит за пределы России (пусть и с учетом того, что конечными бенефициарами являются россияне), рассказывает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. А в начале 2016 г. государство ощутило недобор налогов и тогда победа подобных компаний в конкурсах стала совсем затруднительной из-за того, что выплаченные из бюджета деньги теоретически уходят на уплату налогов за границей, отмечает он. Еще одна причина – в условиях санкций повышается риск замораживания денег, особенно если компания обслуживает государственных заказчиков, рассуждает партнер юридической фирмы Lidings Сергей Патракеев. По его словам, до 2013 г. заказчики стремились в иностранную юрисдикцию, а сейчас просят вернуть все обратно.

Формально голландская юрисдикция не относится к офшорам, поскольку в отличие от классических офшорных зон (например, Британских Виргинских островов) в Голландии нужно платить налоги, в ряде случаев весьма высокие, объясняет старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин. Голландская юрисдикция дает инвесторам некоторые налоговые преимущества (например, освобождение от налогов дивидендов и дохода от продажи акций), но для этого инвестор должен вести реальный бизнес в Голландии, объясняет юрист. Есть и другие преимущества голландской юрисдикции. Она позволяет экономить при переводе денег за границу из-за выгодного российско-голландского соглашения об избежании двойного налогообложения, ее репутация среди европейских инвесторов высока, перечисляет Еремин. Другой плюс – голландские суды лучше защищают активы, поскольку в отличие от российских давление на них весьма затруднительно, заключает Еремин.