Статья опубликована в № 4184 от 18.10.2016 под заголовком: Дороги привели в прокуратуру

Дороги привели в прокуратуру

ФАС признала нарушением закона заключение контрактов на ремонт дорог на 850 млн руб. без конкурса
Чиновники торопились отремонтировать дороги до наступления холодов
Чиновники торопились отремонтировать дороги до наступления холодов
Евгений Егоров / Ведомости

Дирекция транспортного строительства (ДТС, подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ) нарушила закон о контрактной системе, когда заключала контракты на ремонт дорог без проведения конкурсов, установило петербургское управление ФАС (УФАС). Ведомство передаст документы, свидетельствующие о нарушении, в прокуратуру, сообщил его представитель в понедельник на заседании инспекции УФАС. КРТИ не согласен с решением УФАС и направит исковое заявление в суд, рассказал представитель комитета.

Летом дирекция заключила четыре контракта: с ЗАО «ВАД» на ремонт Софийской улицы – от КАД до Колпинского шоссе (цена контракта – 401,8 млн руб.), с ООО «Орион плюс» на ремонт дорог Кировского района (цена – 187 млн руб.) и Лиговского проспекта (от ул. Некрасова до наб. Обводного канала, цена – 182,8 млн руб.) и с ООО «А-проект» на ремонт Литейного проспекта (от Воскресенской набережной до Невского проспекта, 80 млн руб.). На ремонт дорог в рамках подготовки к ЧМ-2018 федеральный бюджет выделил 900 млн руб.

Все контракты были оформлены как закупка у единственного поставщика. В КРТИ поступали письма от ГИБДД с просьбой провести ремонт улиц, которые находятся в аварийном состоянии, до 1 сентября, до того как они будут загружены, сообщила представитель ДТС вчера на заседании инспекции УФАС. ДТС направляла запросы на проведение аукционов улицы в комитет по государственному заказу (КГЗ), но он вернул их из-за обнаруженных ошибок, добавила она. Объекты надо было срочно ремонтировать, а федеральные деньги пришли только в конце лета, ранее объяснял сотрудник КРТИ. ДТС ссылалась на чрезвычайные обстоятельства, в том числе предстоящий чемпионат мира по футболу, сообщила представитель УФАС. Инспекция УФАС не обнаружила обстоятельств непреодолимой и чрезвычайной силы при заключении контрактов.

Административные дела по этим контрактам ранее возбудил комитет государственного финансового контроля Петербурга (КГФК), однако на прошлой неделе прекратил их. ДТС была поставлена в условия крайней необходимости незамедлительного заключения госконтрактов на ремонт дорог, невыполнение которого создавало вероятность нанесения вреда интересам общества, сообщил заместитель руководителя КГФК Игорь Шевчук через пресс-службу. Ремонт дорог осенью мог бы повлечь ограничение движения транспорта и рост социальной напряженности, следует из сообщения комитета.

УФАС не будет требовать исправления нарушений, так как контракты уже выполнены, и не будет возбуждать административное дело, так как ранее КГФК выдал предписание прекратить дела по этим контрактам, сообщил представитель УФАС. Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев, добавил он.

Закупки у единственного поставщика могут осуществляться «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», но краткие сроки сдачи проекта в силу близости ЧМ-2018 никак не могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, объясняет Елена Хафизова, юрист адвокатского бюро А2.

ДТС грозит штраф для должностных лиц до 50 000 руб., кроме этого прокурор в публичных интересах вправе обратиться в суд с иском о признании заключенного контракта недействительным, говорит Дмитрий Шевченко, партнер юридического бюро «Замоскворечье».

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