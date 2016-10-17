Дороги привели в прокуратуру

Дирекция транспортного строительства (ДТС, подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ) нарушила закон о контрактной системе, когда заключала контракты на ремонт дорог без проведения конкурсов, установило петербургское управление ФАС (УФАС). Ведомство передаст документы, свидетельствующие о нарушении, в прокуратуру, сообщил его представитель в понедельник на заседании инспекции УФАС. КРТИ не согласен с решением УФАС и направит исковое заявление в суд, рассказал представитель комитета.

Летом дирекция заключила четыре контракта: с ЗАО «ВАД» на ремонт Софийской улицы – от КАД до Колпинского шоссе (цена контракта – 401,8 млн руб.), с ООО «Орион плюс» на ремонт дорог Кировского района (цена – 187 млн руб.) и Лиговского проспекта (от ул. Некрасова до наб. Обводного канала, цена – 182,8 млн руб.) и с ООО «А-проект» на ремонт Литейного проспекта (от Воскресенской набережной до Невского проспекта, 80 млн руб.). На ремонт дорог в рамках подготовки к ЧМ-2018 федеральный бюджет выделил 900 млн руб.

Все контракты были оформлены как закупка у единственного поставщика. В КРТИ поступали письма от ГИБДД с просьбой провести ремонт улиц, которые находятся в аварийном состоянии, до 1 сентября, до того как они будут загружены, сообщила представитель ДТС вчера на заседании инспекции УФАС. ДТС направляла запросы на проведение аукционов улицы в комитет по государственному заказу (КГЗ), но он вернул их из-за обнаруженных ошибок, добавила она. Объекты надо было срочно ремонтировать, а федеральные деньги пришли только в конце лета, ранее объяснял сотрудник КРТИ. ДТС ссылалась на чрезвычайные обстоятельства, в том числе предстоящий чемпионат мира по футболу, сообщила представитель УФАС. Инспекция УФАС не обнаружила обстоятельств непреодолимой и чрезвычайной силы при заключении контрактов.

Административные дела по этим контрактам ранее возбудил комитет государственного финансового контроля Петербурга (КГФК), однако на прошлой неделе прекратил их. ДТС была поставлена в условия крайней необходимости незамедлительного заключения госконтрактов на ремонт дорог, невыполнение которого создавало вероятность нанесения вреда интересам общества, сообщил заместитель руководителя КГФК Игорь Шевчук через пресс-службу. Ремонт дорог осенью мог бы повлечь ограничение движения транспорта и рост социальной напряженности, следует из сообщения комитета.

УФАС не будет требовать исправления нарушений, так как контракты уже выполнены, и не будет возбуждать административное дело, так как ранее КГФК выдал предписание прекратить дела по этим контрактам, сообщил представитель УФАС. Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев, добавил он.

Закупки у единственного поставщика могут осуществляться «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера», но краткие сроки сдачи проекта в силу близости ЧМ-2018 никак не могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, объясняет Елена Хафизова, юрист адвокатского бюро А2.

ДТС грозит штраф для должностных лиц до 50 000 руб., кроме этого прокурор в публичных интересах вправе обратиться в суд с иском о признании заключенного контракта недействительным, говорит Дмитрий Шевченко, партнер юридического бюро «Замоскворечье».