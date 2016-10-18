Московская биржа установила тариф для однодневок

Московская биржа установила тариф по сделкам с краткосрочными облигациями со сроком обращения от 1 до 7 дней (включительно) в размере 0,00004% суммы сделки, умноженной на количество дней, оставшихся до погашения, следует из информации, размещенной на сайте торговой площадки. Первым на российском рынке разместить краткосрочные однодневные облигации планирует банк ВТБ, объем программы – до 5 трлн руб. Интерфакс

«Экспоцентр» не сомневается в «Пересвете»

Компания «Экспоцентр» (владеет 24,4% акций банка «Пересвет») сообщила, что вместе с другими акционерами оказывает «Пересвету» финансовую поддержку и подтверждает доверие нынешнему составу совета директоров, правлению кредитной организации и не сомневается в их профессионализме. В пятницу телеканал «Дождь» передал, что предправления банка «Пересвет» Александр Швец исчез и никто уже несколько дней не знает, где он. Ведомости

«Сбербанк CIB» нанял Сергея Бабаяна

Пресс-служба «Сбербанк CIB» сообщила о назначении выходца из «МДМ банка» Сергея Бабаяна вице-президентом. Он будет курировать департамент клиентского менеджмента, отвечать за реализацию стратегии банка в сегменте крупнейших клиентов, а также «определять бизнес-потребности клиентов», указано в сообщении. Ведомости

Перестраховщик получил первых партнеров

Национальная перестраховочная компания (НПК) заключила первые договоры перестрахования с покрытием на «несколько миллиардов рублей». Среди первых партнеров НПК «Ингосстрах» (перестрахование воздушного судна), «Росгосстрах» (перестрахование рисков строительства спасательного судна) и «Сбербанк страхование» (облигаторное страхование и сотрудничество). По каждому договору НПК приняла на себя ответственность в размере около 900 млн руб. Ведомости