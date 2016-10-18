Гендиректора отстранили от авторов

Хорошевский районный суд запретил Максиму Дмитриеву исполнять обязанности гендиректора Российского авторского общества (РАО) вплоть до вынесения вердикта по иску члена авторского совета Александра Клевицкого, рассказали два человека, знакомых с менеджерами РАО. Также суд запретил Минюсту вносить в ЕГРЮЛ сведения о новом гендиректоре, выбранном на конференции РАО 31 августа 2016 г., говорит один из собеседников «Ведомостей», ознакомившийся с текстом определения суда. Представитель суда подтвердил, что судья Ирина Вахмистрова приняла такие обеспечительные меры по ходатайству истца. Представитель РАО Иван Ким отказался от комментариев.

В конце августа инициативная группа лиц провела конференцию РАО, участники которой сместили гендиректора Сергея Федотова, арестованного по обвинению в мошенничестве, и его мать Веру Федотову, заместителя гендиректора РАО. Гендиректором РАО они избрали Максима Дмитриева, который до тех пор руководил Первым музыкальным издательством. Участники конференции также полностью переизбрали авторский совет РАО (его главный управляющий орган). Смену руководства они объяснили необходимостью резко изменить политику РАО по отношению к выплатам вознаграждения авторам.

Текущий менеджмент РАО назвал все решения конференции незаконными: это мероприятие, по мнению руководства и старого авторского совета РАО, было собрано с нарушениями устава организации – именно совет принимает финальное решение о созыве конференции. Вскоре после этого, в сентябре, Клевицкий подал два иска, требуя признать решения конференции недействительными: один – в Пресненский районный суд против самого РАО, другой – в Хорошевский районный суд против инициативной группы и Дмитриева. Ответчиками по последнему иску являются Игорь Матета, Евгений Кобылянский, Сергей Сашин, Наталья Касаткина, Александр Вулых, уточнил представитель Хорошевского суда.

Долгая реформа Президент России Владимир Путин дал поручение правительству реформировать систему коллективного управления правами еще в 2015 г. В этом году первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил разработать модель коллективного управления Минэкономразвития, которое предложило передать эту сферу в ведение государства. Против этого выступили известные музыканты и крупные музыкальные студии. Эта тема в ближайшее время будет обсуждаться на совещании у Шувалова.

РАО – крупнейшее в России общество по коллективному управлению правами, оно собирает отчисления в пользу авторов музыки с организаторов концертов, владельцев кафе и ресторанов, телекомпаний и радиостанций. В 2015 г. РАО собрало 4,5 млрд руб. К работе РАО и других обществ по коллективному управлению было много претензий со стороны музыкантов. Сейчас правительство рассматривает разные варианты реформы этих организаций (см. врез).

Дмитриев заявил, что узнал об обеспечительных мерах лишь в понедельник, 17 октября, и намерен их оспорить. Буквально на днях истекает срок регистрации Министерством юстиции решений конференции РАО, указывает он и связывает принятые обеспечительные меры с «неэтичным» поведением «экс-руководства РАО». Организаторы конференции подали документы в Минюст о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ 22 сентября, говорил «Ведомостям» представитель министерства, решение должно быть принято в течение месяца после этой даты. Вчера он не смог оперативно предоставить комментарии.

В середине сентября РАО сообщило, что Дмитриев пытается заблокировать банковские счета организации. Сам Дмитриев подтвердил, что отправлял письма банкам (Сбербанку, «Глобэкс банку», Внешэкономбанку и др.), чтобы обратить их внимание на смену руководства организации. Опрошенные «Ведомостями» юристы заявили, что по Гражданскому кодексу избранный обществом директор сразу вступает в полномочия. Однако другие компании, работающие с обществом, при принятии решений обычно ориентируются на данные ЕГРЮЛ, говорил ранее партнер King & Spalding Илья Рачков.

Человек, знакомый с менеджерами РАО, замечает, что определение суда может стать основанием для отказа в регистрации нового гендиректора РАО в ЕГРЮЛ. Обеспечительные меры подлежат немедленному исполнению, соответственно, Минюст не сможет вносить изменения в ЕГРЮЛ после вынесения финального решения по иску или отмены мер, согласен партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.