«Дальпитерстрой» продаст Петербургу квартиры на 1 млрд руб.

ООО «СК «Дальпитерстрой» стало единственным участником двух аукционов, организованных администрацией Петербурга, на закупку квартир в строящихся домах. По условиям конкурса победитель должен передать 179 двухкомнатных квартир общей стоимостью не более 690,8 млн руб. и 174 однокомнатные квартиры общей стоимостью не более 479 млн руб. Ведомости

Логотип без конкуренции

Петербургское УФАС предупредило комитет по развитию туризма Петербурга о необходимости расторгнуть договор со студией Артемия Лебедева, разработавшей туристический логотип для города. Предупреждение было вынесено 14 октября. На момент подписания договора работы уже являлись выполненными, т. е. студия получила доступ к информации о необходимости разработки логотипа в приоритетном порядке, это привело к созданию дискриминационных условий для других компаний, установило УФАС. Оно видит в данных действиях нарушение закона «О защите конкуренции». Комитету по развитию туризма рекомендовано в срок до 30 ноября прекратить действие договора с ООО «Студия Арт. Лебедева». Студия Лебедева разработала логотип для туристических проектов Петербурга за 1 руб. Интерфакс