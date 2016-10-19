Собянин взялся за кусачки

Москва начала демонтаж воздушных линий связи. Расходы на их перенос под землю провайдеры оценивают в миллиарды рублей

Москва начала демонтаж воздушных линий связи. Расходы на их перенос под землю провайдеры оценивают в миллиарды рублей

С начала октября управляющие компании на востоке и юго-востоке Москвы по представлению Мосжилинспекции начали срезать воздушные кабели связи, рассказала «Ведомостям» представитель «дочки» «Мегафона» – NetByNet Екатерина Попова. На прошлой неделе без согласия оператора были демонтированы линии в Сокольниках и Выхине – без связи на время осталось 2800 абонентов, утверждает она. При этом в 10 домах, где NetByNet восстановил связи, сети были обрезаны повторно, возмущается Попова.

В результате демонтажа без фиксированного интернета и ТВ оставалось несколько десятков домов в Выхине, но «Вымпелком» оперативно восстановил в них связь, передал региональный директор Московского региона компании Сергей Рубцов.

«Ведомости» ознакомились с уведомлением о демонтаже, выданным ДЕЗ «Выхино» нескольким операторам, и предписанием жилищной инспекции по ЮВАО этому ДЕЗу. Из них следует, что воздушные линии связи размещены в нарушение Жилищного кодекса без согласия собственников жилья.

По словам представителя «Ростелекома», в 2016 г. в Москве из-за не согласованного с операторами демонтажа воздушных кабелей доступ к услугам связи был нарушен в домах, где проживает 100 000 пользователей. Это наносит «Ростелекому» как материальный, так и имиджевый ущерб, отмечает он.

Представитель Мосжилинспекции Виолетта Нежевенко опровергает демонтаж воздушных линий. Сейчас прорабатываются мероприятия по переносу в подземное исполнение всех воздушных кабелей на многоквартирных домах на улицах, охваченных программой реконструкции «Моя улица», говорит она.

«Искрателеком» переносит воздушные линии в кабельную канализацию и от демонтажа не пострадал, рассказывает гендиректор Алхас Мирзабеков. Возмущение участников рынка можно понять – нормативных документов, однозначно запрещающих использование воздушных каналов, нет, утверждает Мирзабеков. По его словам, строительство 1 км кабельной канализации в Москве (с учетом оформления разрешительной документации) стоит до 200 000 руб.

Если в Москве будет решено перекладывать кабели в канализацию, NetByNet придется переместить туда около 50% своей сети – затраты будут сопоставимы с выручкой оператора за два года, посчитала Попова. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка NetByNet – 5,2 млрд руб.

Перенос воздушных линий связи в кабельную канализацию московские чиновники и операторы обсуждают давно, но до масштабного уничтожения коммуникаций не доходило. В 2014 г. руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предупредил мэра Москвы Сергея Собянина, что утверждение правительством Москвы правил, обязывающих прокладывать все линии связи и электропередачи в городе под землей, станет нарушением антимонопольного законодательства. В 2015 г. в ответном письме Собянин заверил ФАС, что московские власти при благоустройстве города не станут демонтировать воздушные линии связи без согласия провайдеров.

Действия московских управляющих компаний можно трактовать как нарушение закона «О связи», гласящего, что затраты на перенос линий связи лежат на его организаторах, и Кодекса об административных правонарушениях, считает руководитель по антимонопольному праву и закупкам «Мегафона» Дмитрий Абрамов. По его словам, по программе «Моя улица» вдоль дорог прокладывается кабельная канализация, но доступ к ней в 3 раза дороже, чем к коммуникациям городского монополиста, МГТС. Размещение 1 м в канализации МГТС стоит 5,3 руб. в месяц без НДС, следует из тарифов. По словам Абрамова, «Мегафон» и NetByNet обсуждают вопрос с городскими властями. «Вымпелком» не устраивают несистемные методы решения вопросов благоустройства, говорит Рубцов.

Представители ФАС не ответили на вопросы «Ведомостей».