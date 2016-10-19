Количество абонентов ШПД в России в III квартале выросло на 1,3%

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) в сегменте частных лиц в России в III квартале увеличилось до 30,8 млн, рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 1,3%, говорится в сообщении «ТМТ консалтинга». За год показатель вырос на 3,8%. Доходы операторов от ШПД составили 31,7 млрд руб., среднемесячная выручка на абонента (ARPU) – 344 руб. Первое место по размеру абонентской базы сохранил «Ростелеком» с долей рынка в 37%. Его абонентская база за три месяца выросла на 1,5% до 11,405 млн. На втором месте «Эр-телеком», увеличивший абонентскую базу на 7,7% до 3,06 млн за счет приобретения активов «Вестколла» в Петербурге и Рязани. Его рыночная доля достигла 10%. Интерфакс

Продажи смартфонов в России выросли на 2%, выручка – на 23%

В III квартале 2016 г. продажи смартфонов в России выросли по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 23% до 86,4 млрд руб., говорится в отчете ритейлера «Евросеть». В натуральном выражении продажи умных телефонов (с операционной системой) выросли на 2% до 7,4 млн устройств. Средняя цена смартфона увеличилась на 20% и составляла 11 700 руб. Интерфакс