На экономию нет средств

К 2020 г. энергоемкость российской экономики должна снизиться на 40% по сравнению с 2007 г. Самый большой потенциал для экономии ресурсов – в сфере строительства и ЖКХ

Строители и коммунальщики могли бы экономить не менее 400 млн т условного топлива в год, т. е. примерно 30–40% энергопотребления всей страны.

Результаты выполнения глобальной задачи впечатляющими не назовешь. В частности, Фонд ЖКХ построил менее полусотни и строит еще пару десятков энергоэффективных домов классов А и В+ по программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в субъектах РФ. Зеленых офисов в регионах, сертифицированных по энергоэффективным стандартам, эксперты «большой пятерки» насчитали примерно 1,2 млн кв. м, 0,9 млн из них – в Москве. В основном зеленые здания в России – инициатива девелоперов, увлеченных идеей энергоэффективности, либо они появились как пилотные проекты, инициированные международным сообществом.

«Кризис сказался на выделении средств для финансирования энергоэффективных проектов, – сожалеет Виталий Беккер, менеджер проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России». – К тому же сложно определить приоритеты в этой сфере – нет критериев, по которым следует выбирать из множества заявок те, что нуждаются в средствах в первую очередь». Он рассказал, что недавно в Парфино (Новгородская обл.) по программе ПРООН был построен энергоэффективный дом для переселения жителей из ветхого и аварийного фонда. Комплекс энергосберегающих мер был подобран исходя не только из климатических условий и доступности стройматериалов, но и из ограничений по объему финансирования (ПРООН компенсировала не более 20% стоимости работ). С 2017 г. все финансирование по линии ПРООН сворачивается.

«Государственных спецпрограмм по стимулированию энергоэффективности, действующих в глобальных масштабах, мало. Со стороны государства пока все ограничивается поддержкой соответствующих конкурсов и разработкой профильных документов», – говорит Вера Бурцева, председатель комитета по энергоэффективности и устойчивому развитию Российской гильдии управляющих и девелоперов (ГУД). В развитых странах, например в США, государство может компенсировать девелоперу затраты на внедрение зеленых технологий или финансирует получение соответствующего сертификата, отмечает Ксения Агапова, руководитель направления экологических инноваций компании JLL: «Но там ты выгодно не сдашь и не продашь здание, если оно неэнергоэффективно».

На летнем совещании правительства России премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что повышение энергоэффективности объявлено одним из ключевых направлений Стратегии развития ЖКХ до 2020 г., но основная линия – «это привлекать в отрасль частный капитал». Требуемые инвестиции в отрасль он оценил примерно в 0,5 трлн руб. ежегодно.

Российский Минстрой сейчас работает над дорожной картой по повышению энергоэффективности, занимается апгрейдом программы развития капитального ремонта. Примерно 30 000 домов в России уже отремонтировано, в дальнейшем предполагается, что после проведения энергоаудита зданий будут выполняться не только обязательные работы вроде ремонта крыш и замены сетей, но и дополнительные, «приводящие к энергосбережению», подчеркнул министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

В текущем году Минстроем были приняты «Правила определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». Эксперты, опрошенные «Ведомостями», утверждают, что этот документ является прототипом действующих нормативов и не рассчитан на использование на стадии разработки проектной документации для объекта. В одной фразе суть правил такова: соответствующий класс «назначается» новому или реконструируемому зданию по показаниям приборов учета энергоресурсов. Информация об этом должна быть размещена на фасаде дома. Это для того, чтобы граждане могли оценить «эффект от энергосберегающих мероприятий», объяснил Мень. «Минстрой действительно активно стал развивать энергоэффективность в стране, но делается это в некоем отрыве от бизнес-сообщества», – говорит Бурцева. Девелоперы же самостоятельно занимаются зелеными проектами, чтобы предложить покупателям лучший выбор в условиях все возрастающей конкуренции.

Например, Mirland Development Corporation получила сертификат BREEAM по экологическому строительству для жилого проекта «Триумф парк».

Экономная модель Для того чтобы рассчитать инвестиционные затраты на зеленый проект, эксперты предлагают энергомоделирование. Это построение двух моделей здания – базовой (традиционной) и проектной (энергоэффективной). Последняя включает комплекс индивидуально подобранных для объекта энергоэффективных решений. На диаграммах энергомоделирования всегда можно проследить, на какие блоки/системы расходуются ключевые ресурсы в здании (энергия, вода). В проектной модели показывается, на сколько можно снизить их потребление. Собственнику и управляющей компании энергомоделирование дает понять, сколько потребляет объект при эксплуатации и сколько денег можно сэкономить, внедрив решения по снижению энергоемкости. Например, в одном из петербургских офисных зданий со 100%-ным остеклением фасада энергоэффективная пленка, используемая на окнах, дала экономию на эксплуатационных платежах в 500 млн руб. в год, рассказали на форуме Proestate.

В 2013 г. в интервью «Ведомостям» Роман Розенталь, гендиректор Mirland Development, говорил о том, что россияне готовы заплатить за зеленые технологии: «Нашим покупателям нравится, что в доме будет стоять трехступенчатый фильтр очистки воды, реле движения для экономии света». Но осенью 2016 г. на форуме Proestate Елена Валуева, директор по маркетингу Mirland Development Corporation, призналась, что «покупатель сегодня не готов существенно переплачивать за экожилье». Тем не менее, по ее словам, спада продаж в проекте не было. Среди энергоэффективных решений «Триумф парка» Валуева назвала светодиодное освещение с датчиками движения в общественных местах ЖК, лифты с пониженным энергопотреблением, индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием температуры, систему контроля от протечек на водомерном узле и т. д. Только водосберегающая сантехника позволяет снизить ежемесячные затраты на энергопотребление до 25%, на водопотребление – до 40%, на теплопотребление – до 22%. Впрочем, «чтобы достичь данных цифр, сами жители должны относиться к потреблению ресурсов ответственно и зря их не расходовать», подчеркнула она.

Среди компаний, которые активно работают в сфере энергоэффективности, эксперты ГУД называют еще петербургские Bonava и холдинг RBI, иркутскую ГК «Актив», тюменский «Партнер-строй», казанского девелопера «Сувар эстейт». Почему к ним не присоединились все застройщики? Бурцева предполагает, что последние просто не задумываются о преимуществах. К тому же бытует мнение, что внедрение новых технологий сильно удорожает себестоимость строительства. На самом деле, уверяет эксперт, удорожание нивелируется последующим снижением затрат на эксплуатацию: «Монтаж приточно-вытяжной установки увеличивает расходы на организацию вентиляции здания на 10–15%, но позволяет на 40% снизить тепловую мощность, которую нужно подвести к объекту. Стоимость техусловий снижается в 2 раза. Это же относится и к организации автономной котельной – для обогрева здания потребуется в 2 раза меньше киловатт». Аналогично в малоэтажном строительстве, рассказал Валерий Казейкин, вице-президент НАМИКСа, энергоэффективные материалы и технологии существенно сокращают расходы при эксплуатации здания (а это в среднем 75% от общего жизненного цикла жилого дома). «В коммерческой недвижимости при применении определенных энергоэффективных решений можно сэкономить от 200 до 300 руб. на 1 кв. м в месяц», – добавляет ее коллега по ГУД Евгений Тесля.

По подсчетам консалтинговой компании «АФ консалт», потенциал экономии в пилотных проектах ПРООН на Северо-Западе России (в Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областях) может составить по экономии тепловой энергии почти 66 000 Гкал в год, электроэнергии – около 8000 МВт/ч в год, по снижению выбросов СО2 – более 17 000 т в год.