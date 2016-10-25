В бюджет Москвы заложен рекордный при Собянине дефицит

Дефицит бюджета Москвы в 2017 г. может составить рекордные при мэре Сергее Собянине 218 млрд руб. (11% доходов), следует из проекта ее бюджета на предстоящую «трехлетку». В действующем законе планировался куда более скромный дефицит – 34 млрд руб. (2%). И хотя теперь Москва ждет и более высоких доходов, этого недостаточно, чтобы компенсировать резкий рост расходов (см. таблицу).

Дефицит увеличивается главным образом из-за роста капитальных расходов, полагает аналитик S&P Карен Вартапетов. Москва планирует потратить на городское строительство в 2016–2019 гг. 1,9 трлн руб. (данные Адресной инвестиционной программы, АИП). В 2017 г. инвестиции увеличатся более чем на четверть по сравнению с действующей программой, а в 2018 г. – на 18% (до 484 млрд и 478 млрд руб. соответственно).

Увеличение расходов на развитие города связано в том числе с размораживанием крупных инфраструктурных проектов, которые правительство Москвы приостановило в 2015 г. из-за неопределенной экономической ситуации, комментирует руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников. Кроме того, город активно строит метро, готовится к ЧМ-2018, реализует большие программы по модернизации социальной сферы, развитию городской среды, продолжает он.

Доходы устойчивее Структура доходов бюджета стала более равномерной, по словам руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой. В 2011 г. более 18% налогов поступало от нефтегазового сектора, сейчас – до 4%. В 2012 г., по ее словам, 25% налога на прибыль давала одна организация (крупнейший налогоплательщик – «Газпром»), сейчас доля ни одной компании не превышает 7%.

Львиная часть расходов – по программе «Развитие транспортной системы», в ближайшие годы на нее потратят 1,27 трлн руб. – более 2/3 всей АИП. Больше половины этих денег пойдет на строительство метро – 654 млрд руб. Примерно в 1,5 раза вырастут затраты на строительство автодорог. Эти расходы в 2017 г. планируется увеличить с 99 млрд до 150 млрд руб., в 2018 г. – со 110 млрд до 152 млрд. По сравнению с действующим законом Москва ожидает большего роста доходов, чем планировалось. Но и это консервативный прогноз, считает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин, например, в этом году план по налогу на прибыль будет перевыполнен. Ключевой риск при планировании московского бюджета – невозможность точно прогнозировать поступления налога на прибыль (около 30% доходов), считает Вартапетов. По его словам, он «крайне волатилен» и сильно зависит от налоговых новаций федерального центра. Вартапетов приводит в пример недавнее решение увеличить федеральную долю налога на прибыль с 2 до 3 п. п. из 20%, чтобы перераспределить эти деньги для поддержки бедных регионов. Собянин называл это решение «политическим» и говорил, что «отобрать и поделить» ни к чему хорошему не приводит. Москва может потерять около 30 млрд руб. (прогноз по налогу на прибыль на 2017 г. – 535,7 млрд).

Когда федеральный центр изыскивает все возможности для пополнения бюджета, Москва остается лакомым куском, говорит близкий к мэрии консультант. По его мнению, не исключено, что Москва завысила расходы в том числе и для того, чтобы защитить остатки на счетах. Представитель департамента финансов это не комментирует.

Традиционно в бюджет закладываются максимальные расходы по всем статьям и в конце года часть переносится на следующий год, говорит Редькин. Остатки на счетах по итогам года составляют 150–200 млрд руб., а в течение года могут достигать и нескольких сотен миллиардов рублей (в середине 2015 г. было 508,4 млрд руб.).

На 1 сентября план по расходам выполнен всего на 54% (992 млрд из 1847 млрд руб.), профицит – 226,5 млрд, приводит данные Редькин, даже с учетом ускорения расходов в IV квартале маловероятно, что город потратит все, что собирался. Он ожидает профицита бюджета в 2016 г. (город прогнозирует дефицит в 172 млрд руб.), а в 2017 г. – сбалансированного бюджета или небольшого дефицита.