Цифры. Тенденции. События

59,5%

Рекламной выручки Google в 2016 г. принесет реклама на мобильных устройствах, прогнозирует аналитическая компания eMarketer. Еще по итогам 2015 г. этот показатель составлял 45,8%. Всего Google заработает на рекламе $63,1 млрд в 2016 г. В США доход Google от мобильной рекламы составит примерно половину всей выручки компании в этой стране по итогам 2016 г. Ведомости

Суд разблокировал zaycev.net

Мосгорсуд отменил предварительные обеспечительные меры к сайту zaycev.net, следует из текста определения суда. Эти меры были наложены судом в июне 2015 г. как обеспечение по иску ООО «Вельвет мьюзик», судившегося с администраторами сайта на тему защиты исключительных прав на музыку. В сентябре 2016 г. суд уже отменял вечную блокировку сайта, сейчас речь идет о более раннем иске от «Вельвет мьюзик», по которому был подан повторный иск о вечной блокировке. В итоге суд разрешил коллизию, существовавшую до сих пор: стороны заключили лицензионный договор, но не были отменены обеспечительные меры, в силу которых Рокомнадзор должен был вечно блокировать страницы сайта, говорит старший партнер «Катков и партнеры» Павел Катков, представлявший интересы владельцев zaycev.net в суде. Ведомости

Russian ventures померит американское ТВ

Фонд Russian Ventures запустил проект Verso – систему мониторинга ТВ-передач, умеющую измерять популярность их участников, рассказал управляющий партнер фонда Евгений Гордеев. Сервис мониторит ТВ-трансляции по всем параметрам: он распознает лица людей, тексты и звук. В результате Verso может сделать вывод о популярности того или иного человека, а также выявляет тональность сообщений о нем. Первым проектом Verso стало измерение популярности политических лидеров на американском ТВ. Verso на 100% принадлежит Russian Ventures, разработкой сервиса занимаются нанятые фондом специалисты. Проект получил около $100 000. Ведомости