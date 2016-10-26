Дошла до дна

Спад экономики, продолжавшийся с середины 2014 г., завершен, зафиксировали экономисты Внешэкономбанка (ВЭБ). За это время экономика, по их оценкам, сократилась на 5%. В III квартале 2016 г. ВВП в сравнении с предыдущим кварталом впервые за два года вырос – на 0,1%. Два последовательных квартала роста считаются завершением рецессии.

В сравнении с тем же периодом прошлого года ВВП продолжает сжиматься, но спад замедляется. По оценке ВЭБа, к июлю – сентябрю прошлого года ВВП в III квартале сократился на 0,5% после снижения на 0,6% во II квартале и на 1,2% в I квартале.

Такая же оценка у Минэкономразвития: спад ВВП в III квартале в годовом сравнении замедлился до 0,5%, сообщил замминистра Алексей Ведев (цитата по «Интерфаксу»). За январь – сентябрь экономика сократилась на 0,7%.

Главным фактором, остановившим падение, стал потребительский спрос, приводит ВЭБ комментарий главного экономиста Андрея Клепача. С июля возобновился рост розничных продаж (помесячно, с очисткой от влияния сезонности), с августа – реальных зарплат, с сентября – реальных доходов. Однако говорить о том, что вслед за прекращением спада экономики последует начало роста, рано, считает Клепач: росту не на что опереться.

Восстановление потребительского спроса в основном поддержало импорт, который в III квартале существенно возрос, а промышленность, напротив, ускорила падение. Рост спроса может оказаться недолгим: и бюджетная, и денежная политика направлена на сдерживание потребления, отмечает он.

Первые данные за сентябрь уже разочаровали: вклад сельского хозяйства сократился из-за плохой погоды, усилился спад инвестиций, снизилось кредитование предприятий, перечисляет Клепач. Экономика в сентябре снова сократилась после роста в августе. И в целом продолжает балансировать возле нуля, заключает он. По оценке ВЭБа, ВВП в 2016 г. сократится на 0,6–0,7%, оживление экономики в 2017–2019 гг. компенсирует кризисный спад. Такой же прогноз у Минэкономразвития. Оно ожидает, что в 2016 г. ВВП сократится на 0,6%, или на 4,3% за два года, вернувшись к уровню 2014 г. к началу 2020 г.

Вместе с ростом цены нефти в 2020 г. темп экономики может повыситься до 2,5% (с 1,3% в среднем за 2017–2019 гг.), ожидает ВЭБ. Это означает отставание от темпов мировой экономики и, следовательно, ослабление экономических позиций России в мире, говорится в прогнозе ВЭБа. Возможность ускорения роста до 3–4%, т. е. выше среднемировых темпов, есть, убежден Клепач: в среднесрочном периоде – за счет смягчения денежной и бюджетной политики, в долгосрочном – за счет структурных и институциональных преобразований.