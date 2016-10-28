У граждан остался всего месяц на уплату налога на имущество

В этом году налоговая служба не спешила с рассылкой извещений по налогу на имущество физических лиц (НИФЛ), а также земельному и транспортному налогу за 2015 г. Первые уведомления оказались у граждан лишь в конце сентября (в прошлом году – в июле). Правда, и крайний срок уплаты налога по этим извещениям сместили на два месяца, до 1 декабря. Так что на оплату квитанций остается чуть больше месяца.

Для тех, кто не внесет платеж, с 1 декабря включится счетчик пеней. Это 1/300 ставки ЦБ от суммы задолженности в день, или 12,17% годовых, предупреждает управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько.

Без вести пропавшие

Уплатить в срок, возможно, смогут не все. Имущественные налоги рассчитывают только налоговые службы. Узнать о них и оплатить граждане могут, только имея на руках извещения или квитанции. По закону крайний срок отправления извещений – за 30 дней до последнего дня платежей (1 ноября).

Если платежки по какой-то причине не дойдут, уплатить налог невозможно в принципе, предупреждают юристы.

С этого года владельцы личных кабинетов на сайте ФНС www.nalog.ru получают извещения только в них в электронном виде, остальным отправляются заказные письма. «Если налогоплательщик с личным кабинетом не направлял в ФНС запрос на получение документов в бумажном виде, отсутствие электронного уведомления означает, что оно ему не направлялось. Это возможно, например, когда имущество недавно приобретено в собственность», – говорит старший менеджер департамента налогового консалтинга «ФБК права» Наталья Рябова. В этой ситуации, по ее мнению, обязанности по уплате налога до получения извещения не возникает.

Если же у налогоплательщика нет личного кабинета, а таких большинство, то ситуация иная. При направлении налогового требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления независимо от того, получил его налогоплательщик или нет, напоминает адвокат коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Антон Божко.

Поэтому тем, у кого есть имущество, но извещение до 1 ноября не поступило, юристы советуют самим обращаться в налоговую инспекцию и выяснить, направлялись ли документы. Иначе налоговая инспекция будет вправе с 1 декабря 2016 г. начислять пени», – предупреждает Божко. Если окажется, что уведомление было направлено по старому адресу или утеряно на почте, человеку с высокой вероятностью придется доказывать в суде, что он не мог получить уведомление в срок, добавляет Рябова.

Как считается налог В этом году впервые налог на дома, квартиры, комнаты, машино-места, гаражи, незавершенные жилые объекты, принадлежащие гражданам, рассчитывается с учетом их кадастровой стоимости в 28 регионах России, среди которых Москва, Татарстан, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская области. Жители Санкт-Петербурга начнут платить налог по кадастровой стоимости со следующего года – за 2016 г.

Налог за 2015 г. определяется как 20% от налога, рассчитанного по кадастровой стоимости объекта, плюс 80% налога, рассчитанного по стоимости БТИ. Это правило относится ко всем объектам, за исключением административно-офисных, торговых зданий и объектов коммерческого назначения: такие объекты облагаются налогом по полной кадастровой стоимости.

Для Москвы действует ставка налога 0,1% при кадастровой стоимости не более 10 млн руб., 0,15% – свыше 10 млн, 0,2% – более 20 млн, 0,3% – свыше 50 млн, 2% – дороже 300 млн. Эти ставки применяются для жилых домов и помещений, единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного жилого строительства, гаражей, хозяйственных построек площадью до 50 кв. м.

До расчета налога кадастровая стоимость каждой квартиры автоматически уменьшается на стоимость ее 20 кв. м, жилого дома – 50 кв. м, комнаты – 10 кв. м. Кадастровая стоимость единого недвижимого комплекса с жилым помещением уменьшается на 1 млн руб. независимо от числа собственников. Владельцы нескольких объектов автоматически получают вычет по каждому из них. Если квартира или дом находится в общей долевой собственности нескольких граждан, ее кадастровая стоимость снижается на стоимость 20 кв. м, и, исходя из остатка, каждый собственник платит налог пропорционально своей доле.

Лица, имеющие право на льготы по налогу, например пенсионеры, при наличии нескольких однотипных объектов должны успеть до 1 ноября выбрать среди них один льготируемый объект. С него не будет удерживаться налог за 2016 г. Для этого необходимо отправить в ФНС уведомления о выбранном объекте. Без него налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога, объясняет представитель УФНС по Москве. Если пенсионер владеет единственной квартирой, садовым домом и гаражом, он полностью освобожден от уплаты налога на имущество. Свернуть Прочитать полный текст

Лучше заплатить

В этом году отсрочка рассылки уведомлений совпала с переходом на новый порядок расчета НИФЛа в 28 регионах (включая Москву) – с использованием кадастровой стоимости вместо инвентаризационной (см. врез). Именно это вызвало массу вопросов у налогоплательщиков. Некоторые обнаружили явные ошибки в характеристиках объектов, необходимых для расчета налога. У сотрудницы «Ведомостей» кадастровая стоимость земельного участка в извещении более чем в 2 раза превышает данные Росреестра. Вероятно, на столько же завышен налог, цена вопроса – несколько тысяч рублей, огорчается она.

В соцсетях обсуждаются истории граждан, получивших налог на весь дом вместо квартиры или отличающиеся в разы показатели для схожих квартир в соседних домах. Что делать, если в извещении указаны сомнительные данные?

К каждому налоговому уведомлению прилагается заявление, в котором можно выразить, с чем налогоплательщик не согласен, и направить его в инспекцию, исчислившую налог (лично, по почте либо через личный кабинет), указывает представитель УФНС по Москве.

Получив заявление, налоговая инспекция должна выяснить причину ошибки, пересчитать налог и направить вам новое налоговое уведомление, добавляет Неделько. «С отправлением заявления лучше не тянуть: по смыслу статьи 58 Налогового кодекса отодвигать срок уплаты при направлении нового уведомления налоговый орган не обязан», – предупреждает Божко.

Если вы обнаружили очевидную ошибку в квитанции – например, неправильно указан метраж или дата вступления в права собственности, – то можно уплатить только ту сумму, которую вы считаете правильной, не опасаясь санкций, добавляет Неделько. Но если проверка выявит, что расчеты в извещении были правильными, то начислит пени.

Если же вы не уверены в ошибке, то лучше сначала заплатить налог сполна, параллельно отправив заявление с просьбой разобраться, советует Неделько. Если налоговая выявит, что вы переплатили, переплату можно будет вернуть или зачесть в счет предстоящих платежей.

Если налоговая служба не согласится с доводами налогоплательщика, в которых он уверен, то, чтобы избежать штрафов и недоимок, нужно уплатить начисленный налог, а затем в суде требовать взыскания излишне уплаченного налога либо сразу обратиться в суд, ходатайствуя о приостановлении действия налогового уведомления, рекомендует Божко.