Льгота для экспорта софта

Суммы, поступающие в Россию от IT-экспортеров, таких как «Лаборатория Касперского», пока не сравнить с доходами от экспорта углеводородов

Министр Михаил Абызов хочет стимулировать IT-экспортеров. Он предлагает снизить налог на прибыль от экспорта лицензий на программное обеспечение и патентов с нынешних 20 до 5%

Министр Михаил Абызов, курирующий работу открытого правительства, предлагает Минфину снизить налог на прибыль от экспорта результатов интеллектуальной деятельности с нынешних 20 до 5%, следует из проекта федерального закона, который Абызов предлагает Минфину внести в правительство («Ведомости» ознакомились с копией документа). Проект содержит поправки в Налоговый кодекс, предложенные Абызовым после совещания с замминистра финансов Ильей Труниным. Представитель Абызова подтвердил это. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

Под результатами интеллектуальной деятельности понимаются патенты, полезные модели, которые можно продавать, а также лицензии на программное обеспечение, объясняет член Экспертного совета при правительстве Екатерина Шапочка. Такой налоговый режим называется patent box и он хорошо зарекомендовал себя, например, в Ирландии, рассказывает она. По ее словам, первоначально открытое правительство предлагало снизить налог на любую прибыль от результатов интеллектуальной деятельности, но Минфин пока не готов к такому широкому внедрению и поэтому решили опробовать льготу на экспортерах.

Против экспорта $7,9 млрд такой суммы может недосчитаться за ближайшие пять лет экспорт российского софта, если льготная 14%-ная ставка страховых взносов будет сохранена только для тех, чьи продукты входят в реестр отечественного софта, подсчитали АПКИТ и «Руссофт»

Многие иностранные компании уже переводят интеллектуальную собственность в Россию или становятся налоговыми резидентами России, отмечает руководитель группы по налоговым льготам Deloitte Василий Марков. Снижение ставки только ускорит этот процесс – а значит, увеличит и налоговую базу, считает Марков.

С ним соглашаются предправления компании Spirit (разрабатывает софт для передачи видео и звука и своими клиентами называет Apple, Samsung, Adobe) Андрей Свириденко и гендиректор компании «Центр речевых технологий» (разрабатывает системы распознавания и синтеза речи; около 30% выручки компании приносит экспорт) Дмитрий Дырмовский. По мнению последнего, снижение ставки позволит сохранить в России права на российские разработки и увеличит налоговые отчисления. Чтобы тягаться с мировыми технологическими лидерами, нужно вкладываться в новые разработки и снижение налога облегчит инвестирование, говорит Свириденко.

Такая мера могла бы дополнительно стимулировать IT-отрасль и действенно поддержать российских разработчиков, считает Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Средней Азии и Закавказья. Причем это касается не только таких крупных экспортеров, как «Лаборатория Касперского» (порядка 85% выручки компании приходится на продажи за рубежом), но и начинающих компаний, планирующих выход на международный рынок.

Маловероятно, что снижение ставки повредит собираемости налогов, считает Марков. С ним соглашается замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова, по мнению которой бюджет не много потеряет на снижении налогов от экспорта интеллектуальной деятельности – ведь это не сырье и не металл, на которые приходятся основные доходы бюджета.