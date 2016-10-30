Apple обновляет MacBook

Apple представила новые Macintosh с сенсорной панелью над клавиатурой и сканером отпечатков пальцев. Она надеется с их помощью остановить спад продаж

Apple представила три новые модели ноутбука MacBook Pro, две из которых – сравнительно дорогие, с диагональю экрана 13 и 15 дюймов – отличаются узкой сенсорной полоской Touch Bar над основной клавиатурой. Эта полоска позволяет осуществлять прокрутку, масштабирование изображений, навигацию в сети и т. п. Сканер отпечатков пальцев Touch ID, который еще с 2013 г. встраивался в смартфоны iPhone, позволит совершать в режиме онлайн платежи, вход в защищенные паролем приложения и т. п.

С появлением новых MacBook в ассортименте продуктов Apple еще заметнее стало тяготение к верхнему ценовому диапазону: если раньше средняя базовая цена ноутбуков Macintosh не доходила до $1300, то сейчас она превышает $1600. Между тем на рынке ноутбуков сейчас, напротив, растет доля недорогих ПК на базе ОС Chrome от Alphabet (материнской компании Google).

В линейке бюджетных ноутбуков MacBook Air новых моделей не появилось, Apple заявляет, что MacBook Air с экраном 11 дюймов теперь будут доступны только для образовательных целей. Уже больше года не обновлялась и линейка настольных ПК Macintosh, но это вряд ли повредит имиджу Apple, поскольку пользователи все чаще выбирают ноутбук в качестве основного домашнего компьютера.

Beck Diefenbach / Reuters Apple представила обновленную версию ноутбука MacBook Pro. Последний раз компания обновляла линейку ноутбуков четыре года назад 1/5 Marcio Jose Sanchez / AP Первый MacBook был выпущен Apple 25 лет назад 2/5 Marcio Jose Sanchez / AP Новый MacBook Pro (экран 13-дюймов) стал самым тонким и самым легким по весу в сравнении с предшественниками. Его вес -1,36 кг. Ноутбук также выпускается в версии с экраном 15 дюймов. Вес такого устройства - 1,81 кг. MacBook Pro работает на процессоре Intel i7 и графическом процессоре Radeon Pro 3/5 Marcio Jose Sanchez / AP Особым новшеством станет сенсорная панель Touch Bar, расположенная на клавиатуре. Ее содержимое меняется в зависимости от выбранного приложения. Панель будет предлагать подставить слово во время набора текста, и с ее помощью можно будет выбирать эмодзи, менять громкость или использовать инструменты при редактировании фотографий 4/5 Marcio Jose Sanchez / AP Также на клавиатуре появилась система идентификации TouchID, пользователи смогут с помощью специального чипа авторизовывать свои онлайн-покупки и даже переключать пользователей системы. Собственную кнопку получила система Siri. Создатели обещают, что новый MacBook будет работать тише, а динамики, наоборот, стали более мощными 5/5

Аналитики предупреждают, что Apple будет непросто мотивировать владельцев Macintosh на покупку нового компьютера. Продажи этих устройств в последнее время сокращались – в недавно завершившемся финансовом году они составили $22,8 млрд, что на 10,4% меньше, чем годом ранее. Сокращается и доля Macintosh на рынке ПК. По данным Gartner, во II квартале поставки компьютеров Apple упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3%, тогда как по рынку в целом снижение составило 5,1%. В III квартале спад ускорился и, как сообщает Apple, достиг 17%.

«Доступный Apple рынок практически насыщен, – констатирует аналитик из Gartner Микако Китагава. – Компьютеры Macintosh обычно дороже сопоставимых устройств других производителей, они рассчитаны на узкую категорию».

Акции Apple на вечерних торгах в четверг подешевели почти на 1%.

Линейка ПК Macintosh, существующая с 1984 г., долго была главным продуктом компании Apple Computer, созданной Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Однако последние девять лет центральное место среди продуктов компании занимал iPhone – сейчас на него приходится 63% всей выручки Apple. Еще в 2007 г. из названия компании исчезло слово Computer. В течение последнего квартала на долю Macintosh приходилось лишь 12% выручки Apple. Но даже если бы компания производила только ПК, она входила бы в список крупнейших мировых компаний Fortune 500, занимая там 124-ю строчку и опережая таких гигантов, как Starbucks, Southwest Airlines или Eli Lilly & Co.

Перевел Александр Силонов