Акционеры «Юлмарта» дошли до ареста имущества

По иску совладельца крупного онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина приставы арестовали имущество на 555,3 млн руб. другого акционера компании – Михаила Васинкевича, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомились «Ведомости». Информацию об этом также подтвердил Костыгин.

Пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу подтвердила, что возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу, выданному Дзержинским районным судом, и наложен арест на имущество Васинкевича на 555,3 млн руб. Причина – иск от Костыгина, поданный в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 20 октября. На сайте суда есть информация о таком иске.

Иск связан с кредитным соглашением «Юлмарта» и Газпромбанка от 2014 г., сказано в исковом заявлении (с ним «Ведомости» также ознакомились). По этому кредитному соглашению банк мог предоставить до 1 млрд руб. онлайн-ритейлеру до весны 2017 г. на пополнение оборотных средств и погашение текущей задолженности «Юлмарта» по кредитам. По словам Костыгина, он вместе с Васинкевичем выступали поручителями по этому кредиту перед Газпромбанком. В преддверии IV квартала наступило погашение кредита, компании было тяжело выплачивать эту сумму, рассказал Костыгин. «И банк с меня списал эти деньги. Я обратился к Васинкевичу с просьбой в этом процессе поучаствовать, он мне ничего не ответил, и я был вынужден обратиться в суд», – изложил он свою версию событий. По словам Костыгина, сумма, о взыскании которой с партнера по бизнесу он ходатайствовал, совпадет с суммой, на которую наложен обеспечительный арест.

Помощь в переговорах Для решения акционерного конфликта в «Юлмарте» Васинкевич привлек A1, рассказывал ранее Костыгин. По его словам, два сотрудника А1 появились 27 октября на совете директоров компании. По мнению Костыгина, они «представляют интересы Васинкевича и консультируют его». «По состоянию на сегодня [27 октября] в состав директоров Ulmart Holdings действительно входят два сотрудника A1. Это Артем Артюхов и Алан Байрамкулов», – заявлял представитель «Юлмарта». Но они, по его словам, не представляют интересы А1 или иных компаний или частных лиц. А1, как сообщил ее представитель, сотрудничает с Donna Union Foundation, миноритарием «Юлмарта». Владельцами Donna считаются Никитин и Васинкевич, писал «Коммерсантъ». По словам Васинкевича, А1 представляет его интересы, Никитин вышел из «Юлмарта» с согласия всех акционеров. Получить комментарии Никитина не удалось.

Васинкевич передал «Ведомостям» через представителя, что считает прецедент для иска к нему созданным искусственно. По его мнению, «Юлмарт» и сам мог расплатиться с Газпромбанком, на его счетах были средства. «Костыгин, как один из поручителей по кредиту, вероятно, намеренно погасил долг со своего личного счета, тем самым получил право требования средств с других четырех поручителей по кредиту – меня, ООО «Юлмарт ПЗК», ООО «Юлмарт РСК», ООО «Юлмарт девелопмент», – рассуждает Васинкевич. Таким образом, продолжает он, «Костыгин сначала не дал компании заплатить банку со своих счетов», а затем предъявил ему иск.

Костыгин уверяет, что от предложения Газпромбанка продлить поручительства по кредиту Васинкевич отказался, а компания не могла погасить всю требуемую сумму. «Я же был не против списания части средств с моего депозита, чтобы поддержать компанию», – настаивает Костыгин. Представитель Газпромбанка не ответил на запрос.

Банки в последние годы очень часто прибегают к выдаче кредитов под поручительство владельцев бизнеса и конфликты между последними вполне могут привести к подобной ситуации, как у «Юлмарта», отмечает управляющий партнер юридической компании «Лосев и партнеры» Вячеслав Лосев. Вероятность того, что суд откажет во взыскании задолженности, невелика, считает Лосев. По его мнению, в пользу положительного решения по делу говорит тот факт, что суд одобрил наложение ареста на имущество Васинкевича.

Ситуация, когда долг компании гасит один из поручителей, распространена, говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. «Причем многие такие гашения имеют отнюдь не бескорыстный интерес и направлены часто на то, чтобы приобрести права требования к должнику или к залогу, а в данном случае и к другому поручителю», – отмечает юрист. Суд сможет отказаться взыскать долг с одного из поручителей по требованию того, кто долг уплатил, отмечает советник Norton Rose Fulbright Алексей Бородак. Например, если ответчик, не был привлечен к участию в споре между кредитором и уплатившим долг поручителем, поясняет он.

«Юлмарт» был крупнейшим российским онлайн-ритейлером в России по итогам 2015 г., по данным рейтинга Data Insight и Ruward. Тогда онлайн-продажи ритейлера эксперты оценили в 36,8 млрд руб. Сама компания сообщала, что ее оборот с НДС за год с учетом «дочек» No Limit Electronics и Dream Industries – 62,7 млрд руб. (+11% год к году).

В марте 2016 г. «Коммерсантъ» сообщал об уходе из компании одного из ее основателей, Алексея Никитина: он продаст 20% материнской Ulmart Holdings партнеру по проекту Васинкевичу. После завершения сделки 46% Ulmart Holdings будет принадлежать структуре Васинкевича, а 28 и 26% – бывшим совладельцам «Ленты» Костыгину и Августу Мейеру.

В сентябре два источника RNS сообщали, что совладельцы «Юлмарта» Никитин и Васинкевич подали иск в международный арбитраж Лондона (LCIA) против партнеров по бизнесу – мажоритарных акционеров компании Костыгина и Мейера. По данным агентства, Никитин и Васинкевич в суде требовали обязать партнеров выкупить их доли в компании по определенной цене, которая ответчикам казалась завышенной. В начале октября Костыгин, его партнер и совладелец «Юлмарта» Мейер и Васинкевич совместно заявили, что намерены сотрудничать; судебных процессов между акционерами нет, уверял тогда первый заместитель председателя совета директоров «Юлмарта» Сергей Фатеев.

Костыгин, возможно, сознательно создает негативный имидж «Юлмарта» как компании, погрязшей в долгах, судебных разбирательствах и корпоративных конфликтах, чтобы отвести от «Юлмарта» потенциальных инвесторов, полагает Васинкевич. Он уверяет, что вел переговоры о покупке его доли в компании с крупным инвестиционным фондом, но действия Костыгина привели к тому, что они сняли свое предложение.