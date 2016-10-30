Ягоды для Danone

Производитель молочных продуктов Danone сообщил о заключении с липецкой компанией «Фрагария» пятилетнего соглашения на поставку замороженных ягод и фруктов для производства йогуртов. «Фрагария» во II–III кварталах 2017 г. построит крупный производственный комплекс с собственными ягодниками и фруктовыми садами и завод шоковой заморозки ягод и фруктов мощностью 8000 т продукции в год, следует из заявления Danone. На заводе будут замораживаться как собственные ягоды и фрукты, выращиваемые компанией «Ягодные поля» (2000 т), так и плоды, закупаемые у фермеров (6000 т). Информацию подтвердил совладелец «Фрагарии» Игорь Бугорский.

Бугорский с партнером Станиславом Горьковым зарегистрировали «Фрагарию» и «Ягодные поля» в марте 2016 г. согласно ЕГРЮЛ. В сентябре у них появился новый партнер – Кирилл Якимишен, у которого сейчас по 25% в каждой компании. Так же зовут вице-президента крупнейшей в России страховой компании «Росгосстрах», следует из информации на ее сайте. Это личный проект Якимишена, знает его знакомый. Сам Якимишен отказался от комментариев. Представитель «Росгосстраха» заверил, что проект не имеет отношения к компании. У Горькова и Бугорского теперь по 37,5% в «Ягодных полях» и «Фрагарии».

Сладкий бизнес 3000 га примерно столько угодий в России используется для промышленного выращивания земляники, по данным Ассоциации садоводов России, предприятия собирают 6000–7000 т в год этой ягоды

«Ягодные поля» арендуют около 300 га в Усманском районе Липецкой области, продолжает Бугорский. Основной культурой станет садовая земляника – ее будут выращивать на 100 га, остальные земли будут использоваться под выращивание малины, вишни, яблок, груш, добавляет он. Здесь же разместится предприятие по заморозке ягод и фруктов, сказал Бугорский.

Инвестиции в проект – 600 млн руб., уточняют Бугорский и представитель Danone. «Ягодные поля» уже работают на участке, знает чиновник районной администрации. Планируется вложить собственные и кредитные средства, говорит Бугорский, сейчас он и его партнеры ведут переговоры с потенциальными кредиторами. Их имен он не назвал.

Выращивание ягод – перспективное направление, особенно в связи с необходимостью импортозамещения, замечает исполнительный директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков. Окупаемость таких проектов, по его словам, 2–3 года.

Проект Бугорского и партнеров может стать одним из крупнейших в России по площади выращивания земляники, подсчитал президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Сейчас крупнейшее производство у подмосковного совхоза им. Ленина (см. врез), уточняет Муханин. Под посадку земляники выделено 130 га, говорит директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин. Другие крупные хозяйства – воронежский «Острогожсксадпитомник» (75 га, по данным сайта компании), «Зареченский» (35 га), продолжает Муханин.

Сколько именно будет закупать Danone у «Фрагарии», представитель Danone не уточнил. Первые 2–3 года, по его словам, французский производитель будет крупнейшим покупателем.