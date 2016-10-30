Медленный рост «О’кей»

Ритейлер «О’кей» сообщил о росте выручки в январе – сентябре 2016 г. на 8,8% год к году до 123 млрд руб. Продажи сопоставимых магазинов компании увеличились на 3,5%, трафик – на 3,3%, а средний чек – на 0,2% в годовом исчислении. В III квартале 2016 г. выручка группы выросла на 6,3% до 40,56 млрд руб. За девять месяцев 2016 г. «О’кей» открыла три гипермаркета и один супермаркет, а также 16 магазинов-дискаунтеров, а закрыла один гипермаркет и четыре супермаркета. ТАСС

AB InBev не оправдала ожиданий

Крупнейший мировой производитель пива Anheuser-Busch InBev (AB InBev), закрывший ранее в октябре 2016 г. сделку по слиянию с британской SABMiller, сократил прибыль в III квартале из-за существенного ослабления показателей в Бразилии. Здесь продажи собственных брендов пива AB InBev упали на 4,1%. EBITDA компании без учета разовых факторов уменьшилась на 2% год к году до $4,03 млрд. Это хуже консенсус-прогноза аналитиков в $4,42 млрд, пишет Financial Times. Выручка AB InBev выросла на 2,8% до $11,1 млрд, также не оправдав ожиданий аналитиков ($11,4 млрд). Чистая прибыль AB InBev упала до $557 млн с $1,38 млрд годом ранее из-за высоких расходов, связанных с финансированием приобретения SABMiller. Интерфакс