«Мортон» растворится в ПИК

О готовящейся сделке объявили обе компании. ПИК купит у структуры одного из своих акционеров – Сергея Гордеева (у него 29,9%) 100% «Мортона», следует из сообщения группы. Сделка может быть закрыта до конца этого года – после согласования с Федеральной антимонопольной службой. После окончания сделки бренд «Мортон» перестанет существовать. «Мы хотим, чтобы был один бренд, и это будет бренд ПИК», – сказал журналистам Гордеев.

Сумма сделки не раскрывается. Но ПИК заплатит за «Мортон» ту же цену, что и Гордеев, говорится в пресс-релизе группы. Месяц назад было объявлено о том, что Гордеев выкупит у Александра Ручьева и его партнеров 100% «Мортона».

ПИК без биржи Группа ПИК может провести делистинг своих расписок с LSE, сообщил представитель компании. Окончательного решения по этому вопросу пока нет, оговорился он.

Тогда руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий Трофимов оценивал стоимость активов компании в 150–160 млрд руб., не считая долга (около 24 млрд руб. на сентябрь 2016 г.). Знакомый Ручьева и Гордеева знает, что «Мортон» был оценен примерно в 40 млрд руб. «Учитывая долг, Ручьев мог получить около 20 млрд руб.», – считает он. По словам Гордеева, для выкупа компании ПИК использует собственные средства, а также деньги от облигаций. На конец июня у компании было 19,8 млрд руб. наличности. В сентябре группа разместила 10-летние облигации на 9 млрд руб., а 27 октября совет директоров компании утвердил программу облигаций с максимальной суммой 100 млрд руб.

Объединенная компания будет продавать 1,8 млн кв. м ежегодно на 190 млрд руб., говорит Гордеев. Он ожидает, что «большая» ПИК займет около 20% московского строительного рынка, а за счет оптимизации административных расходов сможет экономить до 10 млрд руб. в год. Впрочем, обе компании и так, по сути, являются лидерами по количеству введенного жилья. По данным агентства Infoline, «Мортон» в 2015 г. по этому показателю занял 1-е место с 947 000 кв. м жилья, а ПИК – 3-е (665 000 кв. м). Объединенный земельный банк компании составит 10 млн кв. м, следует из сообщения ПИК. Аналитики «ВТБ капитала» написали в обзоре, что оценивают EBITDA обеих компаний в 38–48 млрд руб. Менеджмент ПИК, продолжают они, оценивает их чистый долг в 40–45 млрд руб.

У объединенной компании есть все шансы занять лидирующие позиции в разных сегментах жилой недвижимости, считает директор департамента проектов Est-a-Tet Владимир Богданюк. Он напоминает, что до недавнего времени реализация проектов классом выше комфорта для обеих компаний была скорее непрофильным направлением и в высоких сегментах выходили только единичные проекты. Но теперь есть все предпосылки для освоения этих сегментов. Гордеев подтвердил, что новая компания рассматривает возможность увеличения доли в сегменте бизнес-класса и выше.

После объединения ПИК и «Мортона» повысится риск монополизации рынка – преимущественно в тех районах, где расположены масштабные проекты обеих компаний, предупреждает Богданюк. По его словам, это позволит им диктовать политику ценообразования для конкурентных проектов, у которых будет, вероятно, сокращаться спрос.

Запросы представителям других акционеров ПИК – Александра Мамута (16%) и Микаила Шишханова (9,8%) остались без ответа.