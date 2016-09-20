Совладелец группы ПИК Сергей Гордеев покупает «Мортон»

Сергей Гордеев, владеющий 29,9% группы ПИК, покупает у Александра Ручьева компанию «Мортон», рассказали «Ведомостям» сами бизнесмены. Сделка, по их словам, может быть закрыта в течение месяца после того, как ее одобрят антимонопольные органы. Ручьев и его партнеры продают все 100% долей в «Мортоне» и полностью выходят из девелоперского бизнеса.

«Мортон» – один из крупнейших застройщиков Московского региона. В разной стадии развития у компании проекты на 5,3 млн кв. м плюс земельный банк общей площадью 8 млн кв. м. Руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий Трофимов считает, что стоимость активов «Мортона» может составлять 150–160 млрд руб., не считая долга (общая задолженность компании в последнее время не превышает 24 млрд руб., говорит Ручьев; чистый долг компании не известен). Только активный портфель «Мортона» тянет, по грубым оценкам, более чем на 370 млрд руб., считает председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.

Сами предприниматели ни сумму, ни другие параметры сделки не называют. Ручьев говорит лишь, что получил от Гордеева выгодное предложение. К тому же в сфере строительства он уже достиг всего, к чему стремился. «Я планирую отдохнуть несколько месяцев, после чего займусь российскими технологичными проектами с потенциалом выхода на рынки стран Азии – например, Индии», – продолжает Ручьев, добавляя, что, пока не завершился переходный период, он останется в «Мортоне» и будет участвовать в управлении компанией.

Гордеев объясняет интерес к «Мортону» в том числе наличием у компании одного из лучших в Московском регионе земельных банков и портфелей проектов, сильной команды и уникальных компетенций в строительстве и девелопменте. Он говорит, что приобретает компанию на собственные средства без участия кредитных ресурсов.

Начало положено «Мортон» – не единственная крупная строительная компания, поменявшая владельца в этом году. В частности, ФСК «Лидер» в этом году приобрела ДСК-1, производственные мощности которого составляют около 1,17 млн кв. м в год.

У Гордеева богатый опыт работы на рынке недвижимости. Вместе с Алексеем Тулуповым он основал компанию «Росбилдинг», которая специализировалась на слияниях и поглощениях. Принадлежавшая ему Horus Capital занималась перепрофилированием промышленных зданий под коммерческие объекты. С 2007 по 2010 г. Гордеев был сенатором от Пермского края. В 2013 г. он вместе с Дмитрием Родиным создал компанию «Платформа» для инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость, но после покупки пакета в ПИК вышел из нее.

Еще в конце 2010 г. Гордеев продал офисы Horus Capital Борису Минцу, который на их основе создал компанию O1 Properties. Сумма сделки составила чуть более $900 млн, правда, живыми деньгами Гордеев должен был получить примерно $310 млн. Еще около 8 млрд руб. он мог выручить, продав долю в «Открытие холдинге» группе ИСТ (о сделке сообщал РБК). Впрочем, только на покупку пакета в ПИК в 2013 г. бизнесмен мог потратить $284 млн.

Трое риэлторов, работающих в Московской области, предполагают, что продажа «Мортона» может быть связана с ухудшением финансовой ситуации в компании. У «Мортона» серьезная долговая нагрузка, знает высокопоставленный чиновник мэрии Москвы. Многие застройщики Московской области в отличие от коллег из Москвы страдают из-за высокой конкуренции и, как следствие, ценовых войн, говорит управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. Долговая нагрузка потихоньку снижается, например, в августе девелопер погасил около 2 млрд руб., отвечает Ручьев. На прошлой неделе компания сообщила, что ее выручка за восемь месяцев 2016 г. превысила показатель годовой давности на 30,5% и составила 45,29 млрд руб., а всего до конца года компания рассчитывает заработать до 71 млрд руб. Соотношение выручки и долговой нагрузки не выглядит критичным для строительной компании, замечает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

«У «Мортона» сильные финансовые показатели и сбалансированная долговая нагрузка, и я положительно оцениваю перспективы роста этого бизнеса», – оптимистичен Гордеев. «Мортон» продолжит развиваться независимо, объединять ее с ПИК не планируется, заверяет он. Партнеры Гордеева в ПИК – Александр Мамут (16%) и Микаил Шишханов (9,8%), остальное в свободном обращении.

Акционер ПИК все-таки покупает конкурирующую компанию, преимуществами которой всегда были низкие цены и мощный маркетинг, обращает внимание Доброхотова. ПИК и «Мортон» не конкуренты, возражает Гордеев: обе работают примерно в одном сегменте, но проекты у них разные как с точки зрения расположения площадок, так и с точки зрения технологий.