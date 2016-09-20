Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4164 от 20.09.2016 под заголовком: «Мортон» стал ближе к ПИК

Совладелец группы ПИК Сергей Гордеев покупает «Мортон»

Александр Ручьев выходит из девелоперского бизнеса
Покупатель «Мортона» не считает эту компанию конкурентом ПИК
Покупатель «Мортона» не считает эту компанию конкурентом ПИК
Андрей Махонин / Ведомости

Сергей Гордеев, владеющий 29,9% группы ПИК, покупает у Александра Ручьева компанию «Мортон», рассказали «Ведомостям» сами бизнесмены. Сделка, по их словам, может быть закрыта в течение месяца после того, как ее одобрят антимонопольные органы. Ручьев и его партнеры продают все 100% долей в «Мортоне» и полностью выходят из девелоперского бизнеса.

«Мортон» – один из крупнейших застройщиков Московского региона. В разной стадии развития у компании проекты на 5,3 млн кв. м плюс земельный банк общей площадью 8 млн кв. м. Руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий Трофимов считает, что стоимость активов «Мортона» может составлять 150–160 млрд руб., не считая долга (общая задолженность компании в последнее время не превышает 24 млрд руб., говорит Ручьев; чистый долг компании не известен). Только активный портфель «Мортона» тянет, по грубым оценкам, более чем на 370 млрд руб., считает председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.

Сами предприниматели ни сумму, ни другие параметры сделки не называют. Ручьев говорит лишь, что получил от Гордеева выгодное предложение. К тому же в сфере строительства он уже достиг всего, к чему стремился. «Я планирую отдохнуть несколько месяцев, после чего займусь российскими технологичными проектами с потенциалом выхода на рынки стран Азии – например, Индии», – продолжает Ручьев, добавляя, что, пока не завершился переходный период, он останется в «Мортоне» и будет участвовать в управлении компанией.

Гордеев объясняет интерес к «Мортону» в том числе наличием у компании одного из лучших в Московском регионе земельных банков и портфелей проектов, сильной команды и уникальных компетенций в строительстве и девелопменте. Он говорит, что приобретает компанию на собственные средства без участия кредитных ресурсов.

Начало положено

«Мортон» – не единственная крупная строительная компания, поменявшая владельца в этом году. В частности, ФСК «Лидер» в этом году приобрела ДСК-1, производственные мощности которого составляют около 1,17 млн кв. м в год.

У Гордеева богатый опыт работы на рынке недвижимости. Вместе с Алексеем Тулуповым он основал компанию «Росбилдинг», которая специализировалась на слияниях и поглощениях. Принадлежавшая ему Horus Capital занималась перепрофилированием промышленных зданий под коммерческие объекты. С 2007 по 2010 г. Гордеев был сенатором от Пермского края. В 2013 г. он вместе с Дмитрием Родиным создал компанию «Платформа» для инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость, но после покупки пакета в ПИК вышел из нее.

Еще в конце 2010 г. Гордеев продал офисы Horus Capital Борису Минцу, который на их основе создал компанию O1 Properties. Сумма сделки составила чуть более $900 млн, правда, живыми деньгами Гордеев должен был получить примерно $310 млн. Еще около 8 млрд руб. он мог выручить, продав долю в «Открытие холдинге» группе ИСТ (о сделке сообщал РБК). Впрочем, только на покупку пакета в ПИК в 2013 г. бизнесмен мог потратить $284 млн.

Трое риэлторов, работающих в Московской области, предполагают, что продажа «Мортона» может быть связана с ухудшением финансовой ситуации в компании. У «Мортона» серьезная долговая нагрузка, знает высокопоставленный чиновник мэрии Москвы. Многие застройщики Московской области в отличие от коллег из Москвы страдают из-за высокой конкуренции и, как следствие, ценовых войн, говорит управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. Долговая нагрузка потихоньку снижается, например, в августе девелопер погасил около 2 млрд руб., отвечает Ручьев. На прошлой неделе компания сообщила, что ее выручка за восемь месяцев 2016 г. превысила показатель годовой давности на 30,5% и составила 45,29 млрд руб., а всего до конца года компания рассчитывает заработать до 71 млрд руб. Соотношение выручки и долговой нагрузки не выглядит критичным для строительной компании, замечает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

В июле «Мортон» начнет продажу своего будущего жилья в Петербурге
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Компания начинает застраивать земли мясокомбината «Самсон»

«У «Мортона» сильные финансовые показатели и сбалансированная долговая нагрузка, и я положительно оцениваю перспективы роста этого бизнеса», – оптимистичен Гордеев. «Мортон» продолжит развиваться независимо, объединять ее с ПИК не планируется, заверяет он. Партнеры Гордеева в ПИК – Александр Мамут (16%) и Микаил Шишханов (9,8%), остальное в свободном обращении.

Акционер ПИК все-таки покупает конкурирующую компанию, преимуществами которой всегда были низкие цены и мощный маркетинг, обращает внимание Доброхотова. ПИК и «Мортон» не конкуренты, возражает Гордеев: обе работают примерно в одном сегменте, но проекты у них разные как с точки зрения расположения площадок, так и с точки зрения технологий.

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