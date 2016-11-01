Минфин на страже репутации

Минфин разработал законопроект о деловой репутации топ-менеджеров финансовых компаний, в первую очередь банков, страховых и пенсионных фондов, предполагающий дисквалификацию из профессии при доведении компании до банкротства, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Минфин подготовил законопроект о деловой репутации [финансистов]. В нем основной тезис такой: если человек довел финансовую компанию, в которой он работает (банковскую, страховую, НПФ, брокерскую и т. п.) до банкротства, то он дисквалифицируется на всю жизнь», – заявил Моисеев, выразив надежду, что это станет «очень серьезным барьером» на пути инвестиций в заведомо убыточные активы. ТАСС

Мень проверит страховщиков

Минстрой хочет обратиться в ЦБ с просьбой проверить страховые компании, работающие на строительном рынке, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. По его словам, в связи с созданием государственного компенсационного фонда долевого строительства страховые компании «в несколько пожарном порядке набирают себе инвестиционный портфель, демпингуя на рынке». Эти действия вызывают опасения у Минстроя в связи с тем, что при наступлении страхового случая нет гарантии страховой выплаты, уточнил министр. Интерфакс

«Сафмар» объединенный

НПФ «Сафмар» впервые представил консолидированные результаты деятельности, в которых отражены данные реорганизованных ранее фондов. На конец III квартала 2016 г. объем пенсионных активов под управлением НПФ составил 191,65 млрд руб. (183,4 млрд руб. – пенсионные накопления, 8,3 млрд руб. – резервы). Число клиентов – застрахованных лиц и участников – составило 2,34 млн человек. Ведомости