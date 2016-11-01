Цифры. Тенденции. События.

$600 млн

составила оценка Giphy, сервиса для поиска анимированных изображений в формате GIF. Компания привлекла еще $72 млн инвестиций от венчурных фондов Draper Fisher Jurvetson, Institutional Venture Partners и China Media Capital. До этого компания получила от нескольких инвестиционных фондов около $80 млн. Этим сервисом регулярно пользуется 100 млн человек по всему миру, в его библиотеке хранится около 1 млрд анимированных изображений. WSJ

«Яндекс» не пустили на заседание к Google

Рассмотрение иска Google к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в Арбитражном суде Москвы пройдет в закрытом режиме и без участия «Яндекса», сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева со ссылкой на решение судьи. Google оспаривает штраф в 438,1 млн руб., который он должен выплатить по решению ФАС за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. На эти злоупотребления в службу пожаловался «Яндекс», ФАС предписала их устранить и оштрафовала Google. Американская компания уже проиграла ФАС в двух инстанциях иск по самому предписанию и сейчас подала кассацию. ТАСС, Ведомости

Кожевников отозвал иск к Русской медиагруппе

Миноритарный акционер Русской медиагруппы (РМГ) Сергей Кожевников (владеет 22% холдинга) отозвал иск к этой компании, рассказал «Ведомостям» представитель РМГ. Сам Кожевников это подтвердил. Летом ИФД «Капиталъ» продал 78% акций РМГ структурам Владимира Киселева. Для этого Киселев привлек заем ВТБ под залог своей компании – акционера РМГ. Сумма кредита официально не раскрывалась, источники «Ведомостей» говорили, что он составил 3,5 млрд руб. Кожевников подал иск к РМГ этой весной, требуя аннулировать связанные с кредитом сделки-поручительства: холдинг рискует потерять все свое имущество, если Киселев не выплатит кредит, указывал он. В сентябре стало известно, что Киселев полностью погасил долг перед ВТБ, источники погашения не раскрывались. Ведомости