Досрочные каникулы Ford

Завод Ford Sollers во Всеволожске (выпускает Focus во всех модификациях кузова и Mondeo седан) остановится с середины ноября до конца новогодних праздников, сообщил представитель первичной профсоюзной организации завода Артем Яшенков. Предварительно простой начнется 14 ноября, руководство объясняет остановку экономическими показателями и нестабильностью рынка, говорит Яшенков. Представитель завода не комментирует ситуацию.

Это плановая ожидаемая остановка производства, завод предупреждал о ней за месяц, говорит один из поставщиков автокомпонентов. Дилеры узнали о простое в октябре при распределении квот, подтверждает Андрей Лапко, управляющий ДЦ «Форд максимум». В октябре администрация Ленобласти сообщала, что завод сократит 218 работников до конца этого и в начале следующего года из-за снижения производства. «По соглашению сторон компания расторгла трудовые договоры с выплатой пяти окладов», – говорилось в сообщении администрации.

С июня 2014 г. завод работает в одну смену в режиме неполной рабочей недели. Он останавливал производство уже несколько раз в этом году: с 9 до 20 июня, с 27 июня до 1 июля, с 11 по 15 июля, с 18 июля до 15 августа на предприятии был коллективный отпуск. В 2015 г. на заводе работало около 1500 человек, его мощность – 160 000 машин в год. Завод второй год загружен менее чем на 15%, по итогам года он выпустит порядка 15 000 автомобилей, оценивает гендиректор «Auto-Dealer – СПб» Михаил Чаплыгин.

Новых партнеров не будет «На этом рынке нам очень важно сделать успешными те проекты, которые у нас в портфеле находятся», – говорил заместитель гендиректора «Соллерса» Николай Соболев. Стратегические цели компании – развитие УАЗа, партнерство с Ford и возобновление бизнеса с SsangYong, развитие сотрудничества с Mazda, уточнил топ-менеджер.

В СП Ford Sollers входят заводы во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге, а также завод двигателей в Татарстане. Уже не первый год существует риск закрытия завода во Всеволожске, но руководство предприятия, скорее всего, оценило, что дешевле будет обходиться содержание работающего завода с таким объемом, чем его полное закрытие, рассуждает Чаплыгин. Так, например, в марте 2015 г. GM решила прекратить производство автомобилей на площадках в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Осенью на заводе началась сварка компонентов моторного отсека и порогов для модели Ford Kuga (модель собирают в Елабуге), а также подсборок для Ford Focus (выпускают во Всеволожске). Ford Sollers рассчитывал дополнительно загрузить площадку во Всеволожске и заместить импорт компонентов из Испании и Германии (на конец 2015 г. локализация Ford была 50%). Яшенков говорит, что пока неизвестно, продолжит ли работать это производство. Представитель Ford Sollers это не комментирует.

За девять месяцев продажи автомобилей в России упали на 14,4% до 1 млн машин, в сентябре рынок сократился на 10,9%, по данным АЕБ. Продажи Ford в сентябре упали на 27%, за девять месяцев выросли на 17%. В 2015 г. продажи рухнули на 41% до 38 607 шт. За девять месяцев в России продано чуть более 11 000 машин Ford Focus и Ford Mondeo, по данным «Auto-Dealer – СПб». На официальном сайте импортера цены на Mondeo начинаются от 1,15 млн руб., на Focus – от 649 000 руб.

Дилерам пришлось закупать машины заранее, чтобы сформировать запасы на складах, потратив дополнительные деньги, говорит один из них. Падение спроса осенью он объясняет повышением цен на модели. Продажи Ford Focus за девять месяцев просели на 10%, Ford Mondeo показал незначительный рост из-за проблем с поставками в прошлом году, приводит данные Лапко. По его словам, спрос на Mondeo в течение года падал из-за скидок на модели конкурентов. Прирост продаж Focus к концу года будет ограничен квотами для дилеров из-за остановки завода, объясняет Лапко: «Сейчас для дилеров получить эту модель в свободной комплектации почти нереально». Focus и Mondeo за год подорожали на 15–20% – осенью была отменена часть скидок, добавляет он. Mondeo и Focus теснят более доступные марки сегмента B – Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, говорит начальник аналитического отдела ИК ЛМС Дмитрий Кумановский. Впрочем, у Ford хорошие перспективы на 2017 г., уверен Лапко: «С учетом высокой локализации и старта продаж нового Ford Kuga в декабре 2016 г. продажи Ford в следующем году вырастут на 10% минимум».