Тенге помог энергетикам

«Энел Россия» во вторник опубликовала результаты по МСФО за девять месяцев 2016 г. Выручка «Энел Россия» осталась почти на уровне девяти месяцев 2015 г. – 51,8 млрд руб., несмотря на снижение выработки на 4,1% до 29,85 ТВт ч. Помог рост платежей по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) – они увеличились за счет роста доходности гособлигаций, к которым привязаны. Рост платы по ДПМ в среднем на 20% стал общим позитивным фактором для генерирующих компаний в 2016 г., объясняет руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

EBITDA компании выросла на 26,3% до 9,5 млрд руб. Укрепление рубля позволило компании снизить топливные расходы и финансовые затраты, прокомментировал итоги гендиректор компании Карло Палашано (его слова приведены в сообщении «Энел Россия»). За полгода удалось сократить чистый долг на 13,3% до 21,3 млрд руб. и изменить валютную структуру портфеля (см. график).

Резко возросшие расходы на топливо были одной из причин убытка в 48,6 млрд руб., полученного «Энел Россия» по итогам 2015 г. Самая крупная станция компании – Рефтинская ГРЭС в Свердловской области (мощность станции – 3,8 ГВт, или 40% установленной мощности компании) работает на угле Экибастузского месторождения, которое расположено в Казахстане. И рубль, и тенге зависят от динамики цен на нефть и при политике плавающего курса должны синхронно реагировать на нее, но в 2014–2015 гг., когда рубль девальвировался, а тенге поддерживался за счет резервов, рублевые цены на казахстанский уголь сильно выросли, говорит Порохова. До девальвации рубль стоил 5,44 тенге. Но к осени 2015 г. тенге укрепился к рублю вдвое до 2,65 тенге/руб. После девальвации курс сбалансировался до 5,32 тенге/руб. Весной «Энел Россия» объявила о планах продать Рефтинскую ГРЭС. Ее покупкой интересовались «Интер РАО» и Сибирская генерирующая компания. Сумма сделки обсуждалась в пределах13–16 млрд руб., говорили источники «Ведомостей». По их словам, китайская Huadian готова заплатить до 30 млрд руб. В октябре «Энел Россия» допускала, что вопрос о продаже будет разрешен к концу года.

Но на телефонной конференции с инвесторами во вторник финдиректор «Энел Россия» Юлия Матюшова заявила, что дедлайна пока нет и компания в целом не определилась, будет ли продавать Рефтинскую ГРЭС. «Мы можем ожидать пересмотра заявок в ближайшие недели», – сказала она: существующие предложения слишком низкие. Это заявление повышает вероятность того, что Enel продаст энергобизнес в России целиком, чтобы получить лучшую цену, пишут в обзоре аналитики Renaissance Capital.