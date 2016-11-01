Расплата за «Усть-Лугу»

Ленобласть выплатила банку ВТБ 532,8 млн руб., сообщила пресс-служба региона. Вчера на заседании Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти представитель областного правительства предъявил платежное поручение о том, что деньги по долгу ОАО «Компания «Усть-Луга» перечислены на счет банка. Пресс-служба СЗРЦ ВТБ вчера отказалась это комментировать.

Суд рассматривает иск ВТБ о признании банкротом «Компании «Усть-Луга» (заказчик – застройщик одноименного порта, 21% акций – у администрации Ленобласти). В 2010 г. «Усть-Луга» взяла в ВТБ кредит на 600 млн руб. до ноября 2015 г. под гарантии региональной администрации. В январе 2015 г. ВТБ через суд потребовал вернуть долг, который компания перестала обслуживать, а в феврале 2016 г. подал иск о ее банкротстве. Заседание суда по просьбе ВТБ перенесено на 11 ноября. Банку необходимо проверить получение денег, сообщила его представитель на суде.

Летом банк направил в правительство региона требование возместить долг «Усть-Луги». Исполнительный лист поступил в правительство 30 сентября, сообщал тогда через пресс-службу первый заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель комитета финансов Роман Марков. По его словам, выплаты не скажутся на других бюджетных расходах региона, поскольку сумма была предусмотрена в бюджете 2016 г. Правительство Ленобласти готовит обращение о взыскании с «Компании «Усть-Луга» (в порядке предъявления регрессных требований) суммы задолженности, оплаченной по исполнительному листу, сообщает пресс-служба.

Лично поручился Дополнительной гарантией исполнения обязательств перед Ленинградской областью является личное поручительство председателя совета директоров Валерия Израйлита, сообщила «Усть-Луга». В комитете финансов Ленобласти это не комментируют.

«Усть-Луга» обещает расплатиться с бюджетом после продажи электросетевых активов. АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК) покупает за 349 млн руб. электросети в морском торговом порту «Усть-Луга», следует из информации о закупке, опубликованной 27 октября на сайте ЛОЭСК. Продавец – ООО «Прогресс». Первый транш в 319 млн руб. должен пройти в течение двух дней, остальное – в течение 10 дней, сказано в документе. По данным пресс-службы региона, вырученные от продажи активов средства будут зачислены в региональный бюджет в счет произведенных ранее выплат.

Первая часть сделки прошла, но деньги компания еще не получила, подтвердил представитель «Усть-Луги». По данным компании, банк был против того, чтобы «Усть-Луга» погасила задолженность за счет средств, вырученных от реализации активов, из-за ограничений, которые есть в законодательстве о банкротстве. В связи с погашением задолженности Ленобластью дело о банкротстве подлежит прекращению, сообщила пресс-служба «Усть-Луги».

Гарантии на столь крупные суммы субъекты выдают нечасто, говорит старший юрист корпоративной и арбитражной практики «Качкин и партнеры» Ольга Дученко. Как правило, субъекты с высокой платежной и кредитной культурой исполняют гарантии, не дожидаясь решения суда, рассказывает аналитик S&P Карен Вартапетов. По его словам, сумма для областного бюджета незначительная, особенно с учетом исполнения бюджета за восемь месяцев 2016 г. с профицитом. В бюджете закладывается необходимая сумма на случай неисполнения гарантии, добавляет эксперт. Полученные от компании средства будут отражены как возврат бюджетных кредитов, уточняет Дученко. Обязательство перед банком прекратится, при отсутствии заявлений иных кредиторов оснований для введения наблюдения в рамках инициированного банком банкротства не будет, говорит она.